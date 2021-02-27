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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Рид
Рапид - Рид: обзор матча 27 февраля 2021
Рапид
27.02.2021, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Рид
90'
Ю. Демир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - Рид
ГОЛ! 1:0!
Ю. Демир
90'
89'
Замена
M. Kerhe
️️️️
А. Байич
Желтая карточка
Д. Петрович
86'
Замена
К. Кнасмюллнер
️️️️
Л. Граймль
86'
82'
Замена
Ю. Вайссмайер
️️️️
С. Нутц
Замена
Ю. Демир
️️️️
Т. Фонтас
75'
67'
Замена
Д. Оффенбахер
️️️️
P. Möschl
66'
Замена
B. Gschweidl
️️️️
P. Schmidt
62'
Вторая желтая
К. Боатенг
Замена
М. Ритцмайер
️️️️
К. Аразе
59'
Желтая карточка
Ф. Стойкович
57'
43'
Желтая карточка
К. Боатенг
Желтая карточка
Т. Фонтас
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
21
Деян Петрович
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
36
Кельвин Аразе
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
5
Michael Lercher
ЦЗ
55
Лука Мейсль
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
4
Марсель Зигль
ЦП
22
Стефан Нутц
ЦП
12
Анте Байич
ПП
28
Thomas Reifeltshammer
ЦФ
25
Patrick Möschl
ЦФ
19
Patrick Schmidt
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
5
Лион Шустер
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
19
Дени Алар
ЦФ
Рид
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
3
Manuel Kerhe
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
37
Nikola Stosic
ЦФ
9
Bernd Gschweidl
ЦФ
4-1-3-2
30
Штребингер
30
Стойкович
44
Барач
31
Ульманн
12
Граймль
21
Любичич
21
Петрович
13
Шик
11
Фонтас
9
Кара
36
Аразе
3-3-1-3
1
Радлингер
3
Боатенг
5
55
Мейсль
12
Байич
22
Нутц
4
Зигль
18
Груль
19
25
28
12
Граймль
28
Кнасмюллнер
28
Кнасмюллнер
12
Граймль
36
Аразе
8
Ритцмайер
8
Ритцмайер
36
Аразе
11
Фонтас
22
Демир
22
Демир
11
Фонтас
12
Байич
3
3
12
Байич
25
8
Оффенбахер
8
Оффенбахер
25
22
Нутц
10
Вайссмайер
10
Вайссмайер
22
Нутц
19
9
9
19
Остались в запасе
Рапид
Рид
5
Лион Шустер
ЦП
25
Пауль Гартлер
ВР
15
Срджан Граховац
ЦП
19
Дени Алар
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
37
Nikola Stosic
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Остались в запасе
5
Лион Шустер
ЦП
25
Пауль Гартлер
ВР
15
Срджан Граховац
ЦП
19
Дени Алар
ЦФ
Остались в запасе
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
37
Nikola Stosic
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Статистика матча Рапид - Рид
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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