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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Штурм
ЛАСК - Штурм: обзор матча 14 февраля 2021
ЛАСК
14.02.2021, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Штурм
45'
Й. Эггештайн
84'
Х. Балич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЛАСК - Штурм
Замена
П. Плойер
️️️️
А. Грубер
90'
ГОЛ! 2:0!
Х. Балич
Пас отдал
Й. Эггештайн
84'
83'
Замена
Б. Балай
️️️️
К. Йебоа
83'
Замена
А. Кюн
️️️️
И. Любич
80'
Желтая карточка
Ю. Газибегович
Замена
Р. Реннер
️️️️
М. Поцман
71'
Замена
А. Андраде
️️️️
Т. Гойгингер
61'
Замена
Х. Балич
️️️️
П. Филипович
61'
54'
Желтая карточка
Н. Гейрхофер
ГОЛ! 1:0!
Й. Эггештайн
Пас отдал
Р. Ранфтль
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
18
Гернот Траунер
ЦЗ
28
Филипп Визингер
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
5
Петар Филипович
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
19
Марвин Поцман
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
77
Иван Любич
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
44
Амаду Данте
ЦП
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
36
Рене Реннер
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
20
Патрик Плойер
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
17
Лукас Ягер
ЦП
25
Сандро Инголич
ЦП
15
Francisco Mwepu
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
30
Андреас Кюн
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
2-1-3-4
30
Шлагер
18
Траунер
28
Визингер
8
Холланд
5
Филипович
26
Ранфтль
34
Михорль
19
Поцман
36
Гойгингер
9
Грубер
19
Эггештайн
4-4-2
28
Зибенхандль
70
Газибегович
4
Горенц-Станкович
4
Немет
35
Гейрхофер
8
Китеишвили
25
Хирлендер
44
Данте
77
Любич
30
Фрайсенбихлер
9
Йебоа
9
Грубер
20
Плойер
20
Плойер
9
Грубер
36
Гойгингер
16
Андраде
16
Андраде
36
Гойгингер
19
Поцман
36
Реннер
36
Реннер
19
Поцман
5
Филипович
18
Балич
18
Балич
5
Филипович
77
Любич
30
Кюн
30
Кюн
77
Любич
9
Йебоа
9
Балай
9
Балай
9
Йебоа
Остались в запасе
ЛАСК
Штурм
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
5
Валентино Мюллер
ЦП
Главный тренер
Доминик Талхаммер
15
Francisco Mwepu
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
17
Лукас Ягер
ЦП
25
Сандро Инголич
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
5
Валентино Мюллер
ЦП
Остались в запасе
15
Francisco Mwepu
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
17
Лукас Ягер
ЦП
25
Сандро Инголич
ЦП
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча ЛАСК - Штурм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Информация о матче
Стадион:
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