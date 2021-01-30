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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Штурм
Альтах - Штурм: обзор матча 30 января 2021
Альтах
30.01.2021, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Штурм
35'
P. Netzer
45+1'
М. Фишер
21'
А. Кюн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альтах - Штурм
Желтая карточка
Э. Шрайнер
90'
+5
88'
Замена
Ф. Хуспек
️️️️
О. Китеишвили
Замена
C. Bukta
️️️️
M. Meilinger
88'
Желтая карточка
A. Casar
87'
77'
Желтая карточка
А. Кюн
76'
Замена
Д. Шабанхаджай
️️️️
К. Фрайсенбихлер
74'
Желтая карточка
И. Любич
Замена
Я. Звишенбрюггер
️️️️
Ш. Хаудум
74'
69'
Желтая карточка
К. Фрайсенбихлер
66'
Замена
Ю. Газибегович
️️️️
С. Инголич
66'
Замена
Б. Балай
️️️️
А. Данте
66'
Замена
И. Любич
️️️️
Д. Немет
Замена
D. Maderner
️️️️
C. Obasi
62'
53'
Желтая карточка
О. Китеишвили
ГОЛ! 2:1!
М. Фишер
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
P. Netzer
Пас отдал
М. Турнвальд
35'
32'
Желтая карточка
Й. Горенц-Станкович
21'
ГОЛ! 0:1!
А. Кюн
Желтая карточка
М. Фишер
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
39
Martin Kobras
ВР
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
18
Эмир Карич
ЦЗ
11
Marco Meilinger
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
30
Манфред Фишер
ЦП
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
23
David Bumberger
ЦФ
5
Philipp Netzer
ЦФ
8
Aljaž Casar
ЦФ
0
Chinedu Obasi
ЦФ
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
8
Отар Китеишвили
ЦП
25
Сандро Инголич
ЦП
44
Амаду Данте
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
30
Андреас Кюн
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Альтах
16
Tino Casali
ВР
28
Андерсон
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ЦП
9
Daniel Maderner
ЦФ
33
Csaba Bukta
ЦФ
7
Mario Stefel
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
17
Лукас Ягер
ЦП
77
Иван Любич
ЦП
18
Филипп Хуспек
ЦП
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
2-4-4
39
34
Турнвальд
18
Карич
11
30
Фишер
16
Шрайнер
27
Хаудум
23
0
8
5
3-5-2
28
Зибенхандль
5
Вютрих
4
Немет
4
Горенц-Станкович
8
Китеишвили
44
Данте
25
Хирлендер
89
Яншер
25
Инголич
30
Кюн
30
Фрайсенбихлер
0
9
9
0
11
33
33
11
27
Хаудум
18
Звишенбрюггер
18
Звишенбрюггер
27
Хаудум
25
Инголич
70
Газибегович
70
Газибегович
25
Инголич
30
Фрайсенбихлер
99
Шабанхаджай
99
Шабанхаджай
30
Фрайсенбихлер
4
Немет
77
Любич
77
Любич
4
Немет
8
Китеишвили
18
Хуспек
18
Хуспек
8
Китеишвили
44
Данте
9
Балай
9
Балай
44
Данте
Остались в запасе
Альтах
Штурм
7
Mario Stefel
ЦФ
16
Tino Casali
ВР
28
Андерсон
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ЦП
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
17
Лукас Ягер
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
7
Mario Stefel
ЦФ
16
Tino Casali
ВР
28
Андерсон
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ЦП
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
17
Лукас Ягер
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Альтах - Штурм
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
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