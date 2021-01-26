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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Хартберг
Штурм - Хартберг: обзор матча 26 января 2021
Штурм
26.01.2021, вторник, 20:30
Австрия. Бундеслига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Хартберг
22'
О. Китеишвили
25'
Я. Яншер
58'
Т. Кайнц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штурм - Хартберг
Замена
Д. Шабанхаджай
️️️️
О. Китеишвили
84'
78'
Замена
Д. Тадич
️️️️
С. Хорват
Желтая карточка
Й. Горенц-Станкович
72'
71'
Замена
L. Ried
️️️️
Ю. Эртльталер
Замена
А. Кюн
️️️️
К. Фрайсенбихлер
68'
58'
ГОЛ! 2:1!
Т. Кайнц
Пас отдал
Б. Нимага
53'
Желтая карточка
К. Клем
53'
Желтая карточка
Р. Реп
46'
Замена
С. Шабби
️️️️
М. Шмербек
45'
Желтая карточка
С. Хорват
Желтая карточка
Г. Вютрих
29'
ГОЛ! 2:0!
Я. Яншер
Пас отдал
К. Фрайсенбихлер
25'
ГОЛ! 1:0!
О. Китеишвили
Пас отдал
И. Любич
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
25
Сандро Инголич
ЦП
44
Амаду Данте
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
77
Иван Любич
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
14
Кристиан Клем
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
14
Самсон Тижани
ОП
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
29
Бакари Нимага
ЦП
23
Тобиас Кайнц
ЦП
55
Райко Реп
ЦП
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
30
Саша Хорват
АП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
18
Филипп Хуспек
ЦП
17
Лукас Ягер
ЦП
15
Francisco Mwepu
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
30
Андреас Кюн
ЦФ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
6
Andreas Lienhart
ЦЗ
39
Stefan Gölles
ЦЗ
27
Lukas Ried
ЦП
24
Дарио Тадич
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
3-5-1-1
28
Зибенхандль
5
Вютрих
4
Немет
4
Горенц-Станкович
25
Хирлендер
77
Любич
8
Китеишвили
89
Яншер
44
Данте
25
Инголич
30
Фрайсенбихлер
3-1-5-1
1
Свете
14
Клем
33
Лукенедер
4
14
Тижани
7
Эртльталер
23
Кайнц
55
Реп
34
Шмербек
29
Нимага
30
Хорват
8
Китеишвили
99
Шабанхаджай
99
Шабанхаджай
8
Китеишвили
30
Фрайсенбихлер
30
Кюн
30
Кюн
30
Фрайсенбихлер
7
Эртльталер
27
27
7
Эртльталер
30
Хорват
24
Тадич
24
Тадич
30
Хорват
34
Шмербек
9
Шабби
9
Шабби
34
Шмербек
Остались в запасе
Штурм
Хартберг
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
15
Francisco Mwepu
ЦФ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
18
Филипп Хуспек
ЦП
17
Лукас Ягер
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
1
Raphael Sallinger
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
6
Andreas Lienhart
ЦЗ
39
Stefan Gölles
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
15
Francisco Mwepu
ЦФ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
18
Филипп Хуспек
ЦП
17
Лукас Ягер
ЦП
Остались в запасе
1
Raphael Sallinger
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
6
Andreas Lienhart
ЦЗ
39
Stefan Gölles
ЦЗ
Главный тренер
Хайко Фогель
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Штурм - Хартберг
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
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