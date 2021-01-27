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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - Рид
Зальцбург - Рид: обзор матча 27 января 2021
Зальцбург
27.01.2021, среда, 20:30
Австрия. Бундеслига, 14 тур
3 : 0
Завершен
Рид
15'
Р. Кристенсен
29'
С. Койта
45+1'
П. Дака
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Рид
83'
Замена
Ю. Вайссмайер
️️️️
М. Зигль
Замена
К. Адейеми
️️️️
Л. Сучич
76'
Желтая карточка
С. Койта
75'
70'
Желтая карточка
C. Reiner
67'
Замена
M. Canadi
️️️️
А. Байич
Замена
Э. Мвепу
️️️️
Б. Ааронсон
63'
Замена
М. Бериша
️️️️
П. Дака
63'
Замена
А. Бернед
️️️️
М. Камара
63'
Замена
А. Ульмер
️️️️
Бернардо
57'
57'
Замена
С. Нутц
️️️️
Д. Оффенбахер
57'
Замена
М. Лакнер
️️️️
B. Gschweidl
46'
Замена
M. Kerhe
️️️️
Л. Мейсль
ГОЛ! 3:0!
П. Дака
Пас отдал
С. Койта
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
С. Койта
Пас отдал
З. Юнузович
29'
ГОЛ! 1:0!
Р. Кристенсен
Пас отдал
Б. Ааронсон
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
4
Мохамед Камара
ОП
16
Златко Юнузович
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
27
Патсон Дака
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
5
Michael Lercher
ЦЗ
55
Лука Мейсль
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
4
Марсель Зигль
ЦП
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
12
Анте Байич
ПП
6
Constantin Reiner
ЦФ
28
Thomas Reifeltshammer
ЦФ
9
Bernd Gschweidl
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Зальцбург
31
Карлос Мигел
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
24
Антуан Бернед
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
20
Мергим Бериша
ЦФ
Рид
22
Стефан Нутц
ЦП
6
Маркус Лакнер
ЦП
34
Daniel-Edward Daniliuc
ЦФ
3
Manuel Kerhe
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
8
Marcel Canadi
ЦФ
29
Valentin Grubeck
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Станкович
13
Бернардо
5
Рамальо
8
Вебер
5
Кристенсен
4
Камара
16
Юнузович
24
Сучич
11
Ааронсон
20
Койта
27
Дака
3-3-1-3
1
Радлингер
3
Боатенг
5
55
Мейсль
12
Байич
8
Оффенбахер
4
Зигль
18
Груль
9
28
6
24
Сучич
14
Адейеми
14
Адейеми
24
Сучич
13
Бернардо
17
Ульмер
17
Ульмер
13
Бернардо
4
Камара
24
Бернед
24
Бернед
4
Камара
11
Ааронсон
12
Мвепу
12
Мвепу
11
Ааронсон
27
Дака
20
Бериша
20
Бериша
27
Дака
55
Мейсль
3
3
55
Мейсль
8
Оффенбахер
22
Нутц
22
Нутц
8
Оффенбахер
4
Зигль
10
Вайссмайер
10
Вайссмайер
4
Зигль
12
Байич
8
8
12
Байич
9
6
Лакнер
6
Лакнер
9
Остались в запасе
Зальцбург
Рид
31
Карлос Мигел
ВР
5
Альберт Вальчи
ПЗ
34
Daniel-Edward Daniliuc
ЦФ
29
Valentin Grubeck
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Остались в запасе
31
Карлос Мигел
ВР
5
Альберт Вальчи
ПЗ
Остались в запасе
34
Daniel-Edward Daniliuc
ЦФ
29
Valentin Grubeck
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Статистика матча Зальцбург - Рид
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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