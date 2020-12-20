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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - Рид
Тироль - Рид: обзор матча 20 декабря 2020
Тироль
20.12.2020, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 12 тур
1 : 3
Завершен
Рид
10'
Z. Dedic
48'
М. Груль (П)
53'
B. Gschweidl
55'
А. Байич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тироль - Рид
90'
+3
Замена
Л. Мейсль
️️️️
B. Gschweidl
87'
Желтая карточка
B. Gschweidl
87'
Замена
V. Grubeck
️️️️
С. Нутц
87'
Замена
M. Canadi
️️️️
А. Байич
82'
Желтая карточка
M. Satin
81'
Замена
M. Haas
️️️️
M. Lercher
81'
Замена
M. Satin
️️️️
М. Зигль
Замена
B. Pranter
️️️️
Ж. Рогель
79'
Желтая карточка
N. Celic
68'
Замена
Т. Анселм
️️️️
J. Naschberger
64'
Замена
Р. Смит
️️️️
Ф. Ридер
64'
Замена
Н. Фредериксен
️️️️
Z. Dedic
64'
55'
ГОЛ! 1:3!
А. Байич
53'
ГОЛ! 1:2!
B. Gschweidl
Пас отдал
С. Нутц
48'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Груль
Замена
S. Hager
️️️️
B. Soares
46'
Желтая карточка
Р. Бехоунек
41'
Желтая карточка
B. Soares
38'
29'
Желтая карточка
Д. Оффенбахер
ГОЛ! 1:0!
Z. Dedic
10'
9'
Желтая карточка
А. Байич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ЦЗ
0
B. Soares
ЦЗ
33
Флориан Ридер
ЦП
23
Давид Шнегг
ЦП
43
Nemanja Celic
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
14
J. Naschberger
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
0
Z. Dedic
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Рид
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
5
Michael Lercher
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
22
Стефан Нутц
ЦП
4
Марсель Зигль
ЦП
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
12
Анте Байич
ПП
34
Daniel-Edward Daniliuc
ЦФ
28
Thomas Reifeltshammer
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
9
Bernd Gschweidl
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
0
S. Hager
ЦЗ
26
Florian Buchacher
ЦЗ
8
Ренни Смит
ЦП
0
B. Pranter
ЦП
11
Тобиас Анселм
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Рид
55
Лука Мейсль
ЦЗ
29
Valentin Grubeck
ЦФ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
23
Manuel Haas
ЦФ
11
Murat Satin
ЦФ
8
Marcel Canadi
ЦФ
3-4-3
25
Освальд
6
Бехоунек
24
Кох
0
33
Ридер
23
Шнегг
43
21
Рогель
0
9
Йебоа
14
2-4-1-4
3
Боатенг
5
12
Байич
4
Зигль
8
Оффенбахер
22
Нутц
18
Груль
9
10
Вайссмайер
28
34
14
11
Анселм
11
Анселм
14
33
Ридер
8
Смит
8
Смит
33
Ридер
0
8
Фредериксен
8
Фредериксен
0
0
0
0
0
21
Рогель
0
0
21
Рогель
22
Нутц
29
29
22
Нутц
5
23
23
5
4
Зигль
11
11
4
Зигль
12
Байич
8
8
12
Байич
9
55
Мейсль
55
Мейсль
9
Остались в запасе
Тироль
Рид
13
B. Ozegovic
ВР
26
Florian Buchacher
ЦЗ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
26
Florian Buchacher
ЦЗ
Остались в запасе
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Статистика матча Тироль - Рид
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
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