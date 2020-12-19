Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Альтах
Хартберг - Альтах: обзор матча 19 декабря 2020
Хартберг
19.12.2020, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Альтах
84'
Р. Реп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хартберг - Альтах
Замена
S. Gölles
️️️️
С. Хорват
88'
87'
Замена
D. Maderner
️️️️
D. Nussbaumer
ГОЛ! 1:0!
Р. Реп
84'
Замена
Т. Кайнц
️️️️
Ю. Хайль
78'
78'
Замена
M. Meilinger
️️️️
M. Stefel
Замена
С. Шабби
️️️️
Ю. Эртльталер
69'
62'
Замена
Н. Эдокполор
️️️️
Э. Карич
Желтая карточка
Ю. Эртльталер
57'
Желтая карточка
M. Gollner
52'
46'
Замена
A. Casar
️️️️
A. Wiss
Желтая карточка
Ю. Хайль
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
6
Andreas Lienhart
ЦЗ
14
Кристиан Клем
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
28
Юрген Хайль
ЦЗ
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
29
Бакари Нимага
ЦП
55
Райко Реп
ЦП
30
Саша Хорват
АП
24
Дарио Тадич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Альтах
39
Martin Kobras
ВР
18
Эмир Карич
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
30
Манфред Фишер
ЦП
0
D. Nussbaumer
ЦП
0
A. Wiss
ЦП
10
Самуэль Гуэ
ЦП
0
Chinedu Obasi
ЦФ
7
Mario Stefel
ЦФ
23
David Bumberger
ЦФ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
4
Michael Huber
ЦЗ
39
Stefan Gölles
ЦЗ
14
Самсон Тижани
ОП
23
Тобиас Кайнц
ЦП
34
Emmanuel Igbonekwu
ЦФ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
Альтах
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
11
Marco Meilinger
ЦП
9
Daniel Maderner
ЦФ
8
Aljaž Casar
ЦФ
5
Philipp Netzer
ЦФ
99
Jakob Odehnal
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Свете
33
Лукенедер
4
28
Хайль
14
Клем
6
7
Эртльталер
29
Нимага
55
Реп
30
Хорват
24
Тадич
3-4-3
39
18
Карич
5
Дабанли
34
Турнвальд
0
0
10
Гуэ
30
Фишер
23
7
0
30
Хорват
39
39
30
Хорват
28
Хайль
23
Кайнц
23
Кайнц
28
Хайль
7
Эртльталер
9
Шабби
9
Шабби
7
Эртльталер
0
9
9
0
0
8
8
0
18
Карич
37
Эдокполор
37
Эдокполор
18
Карич
7
11
11
7
Остались в запасе
Хартберг
Альтах
34
Emmanuel Igbonekwu
ЦФ
14
Самсон Тижани
ОП
1
Raphael Sallinger
ВР
4
Michael Huber
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
5
Philipp Netzer
ЦФ
99
Jakob Odehnal
ЦФ
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
Остались в запасе
34
Emmanuel Igbonekwu
ЦФ
14
Самсон Тижани
ОП
1
Raphael Sallinger
ВР
4
Michael Huber
ЦЗ
Остались в запасе
5
Philipp Netzer
ЦФ
99
Jakob Odehnal
ЦФ
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Хартберг - Альтах
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
Новости команд
Все
Хартберг
Альтах
Австрийский клуб выиграл первый трофей за 61 год
4 мая
«Уфа» рассказала, с каким европейским клубом вела переговоры по Агаларову
2022.07.24 14:45
2
Чемпион мира Клозе возглавил девятую команду Австрии
2022.06.17 19:55
Товарищеские матчи. Черный принес «Локомотиву» победу над «Хартбергом», «Уфа» обыграла «Ботошани»
2021.07.09 20:59
3
Лига Европы.«Белененсеш» – последний участник группового этапа
2015.08.28 01:24
1
«Уфа» рассказала, с каким европейским клубом вела переговоры по Агаларову
2022.07.24 14:45
2
Товарищеские матчи. Черный принес «Локомотиву» победу над «Хартбергом», «Уфа» обыграла «Ботошани»
2021.07.09 20:59
3
Австрийский клуб выиграл первый трофей за 61 год
4 мая
Чемпион мира Клозе возглавил девятую команду Австрии
2022.06.17 19:55
Лига Европы.«Белененсеш» – последний участник группового этапа
2015.08.28 01:24
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+