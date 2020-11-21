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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - ЛАСК
Хартберг - ЛАСК: обзор матча 21 ноября 2020
Хартберг
21.11.2020, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 8 тур
1 : 1
Завершен
ЛАСК
53'
Ф. Лукенедер
22'
П. Филипович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хартберг - ЛАСК
83'
Замена
А. Андраде
️️️️
Р. Реннер
Замена
M. Gollner
️️️️
L. Ried
83'
Замена
Ю. Эртльталер
️️️️
С. Хорват
81'
65'
Желтая карточка
Д. Холланд
61'
Замена
Т. Гойгингер
️️️️
Х. Балич
61'
Замена
Д. Холланд
️️️️
М. Эмиль Мадсен
ГОЛ! 1:1!
Ф. Лукенедер
Пас отдал
С. Хорват
53'
48'
Желтая карточка
Г. Траунер
Замена
Д. Тадич
️️️️
Ю. Хайль
46'
22'
ГОЛ! 0:1!
П. Филипович
Пас отдал
А. Грубер
Желтая карточка
Т. Роттер
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
28
Юрген Хайль
ЦЗ
14
Кристиан Клем
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
39
Stefan Gölles
ЦЗ
14
Самсон Тижани
ОП
27
Lukas Ried
ЦП
55
Райко Реп
ЦП
23
Тобиас Кайнц
ЦП
30
Саша Хорват
АП
Главный тренер
Кристиан Илцер
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
28
Филипп Визингер
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
5
Петар Филипович
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
9
Андреас Грубер
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
4
Michael Huber
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
18
Abdoul Yoda
ЦФ
24
Дарио Тадич
ЦФ
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
27
Штефан Хаудум
ЦП
36
Томас Гойгингер
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
3-3-3-1
1
Свете
33
Лукенедер
31
Роттер
39
14
Клем
14
Тижани
28
Хайль
27
55
Реп
23
Кайнц
30
Хорват
2-5-3
30
Шлагер
28
Визингер
18
Траунер
5
Филипович
21
Мадсен
34
Михорль
36
Реннер
26
Ранфтль
18
Балич
19
Эггештайн
9
Грубер
30
Хорват
7
Эртльталер
7
Эртльталер
30
Хорват
27
4
4
27
28
Хайль
24
Тадич
24
Тадич
28
Хайль
36
Реннер
16
Андраде
16
Андраде
36
Реннер
21
Мадсен
8
Холланд
8
Холланд
21
Мадсен
18
Балич
36
Гойгингер
36
Гойгингер
18
Балич
Остались в запасе
Хартберг
ЛАСК
18
Abdoul Yoda
ЦФ
1
Raphael Sallinger
ВР
4
Michael Huber
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
36
Томас Гебауэр
ВР
27
Штефан Хаудум
ЦП
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
18
Abdoul Yoda
ЦФ
1
Raphael Sallinger
ВР
4
Michael Huber
ЦЗ
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
27
Штефан Хаудум
ЦП
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Хартберг - ЛАСК
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
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