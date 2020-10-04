Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Альтах
Штурм - Альтах: обзор матча 04 октября 2020
Штурм
04.10.2020, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, 4 тур
4 : 0
Завершен
Альтах
9'
И. Любич
17'
К. Фрайсенбихлер
41'
О. Китеишвили
53'
Я. Яншер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штурм - Альтах
87'
Замена
М. Турнвальд
️️️️
D. Nussbaumer
Замена
Д. Шабанхаджай
️️️️
А. Кюн
86'
Замена
Д. Шабанхаджай
️️️️
Ю. Газибегович
86'
78'
Замена
D. Maderner
️️️️
C. Obasi
75'
Желтая карточка
Э. Карич
Замена
Ф. Хуспек
️️️️
Я. Яншер
74'
Замена
Л. Ягер
️️️️
О. Китеишвили
74'
Замена
Б. Балай
️️️️
К. Фрайсенбихлер
67'
ГОЛ! 4:0!
Я. Яншер
Пас отдал
А. Кюн
53'
50'
Желтая карточка
Й. Тартаротти
46'
Замена
Й. Тартаротти
️️️️
Я. Звишенбрюггер
ГОЛ! 3:0!
О. Китеишвили
Пас отдал
Я. Яншер
41'
ГОЛ! 2:0!
К. Фрайсенбихлер
Пас отдал
Я. Яншер
17'
ГОЛ! 1:0!
И. Любич
Пас отдал
А. Кюн
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
44
Амаду Данте
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
77
Иван Любич
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
30
Андреас Кюн
ЦФ
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Альтах
16
Tino Casali
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
18
Эмир Карич
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
28
Андерсон
ЦЗ
30
Манфред Фишер
ЦП
10
Самуэль Гуэ
ЦП
0
D. Nussbaumer
ЦП
0
Chinedu Obasi
ЦФ
5
Philipp Netzer
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
27
Пауль Компош
ЦЗ
18
Филипп Хуспек
ЦП
17
Лукас Ягер
ЦП
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
15
Sebastian Zettl
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
Альтах
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
0
A. Wiss
ЦП
11
Marco Meilinger
ЦП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
8
Aljaž Casar
ЦФ
9
Daniel Maderner
ЦФ
3-5-2
28
Зибенхандль
5
Вютрих
4
Горенц-Станкович
70
Газибегович
25
Хирлендер
77
Любич
8
Китеишвили
89
Яншер
44
Данте
30
Фрайсенбихлер
30
Кюн
3-2-3-2
16
18
Карич
5
Дабанли
28
Андерсон
18
Звишенбрюггер
37
Эдокполор
30
Фишер
10
Гуэ
0
5
0
70
Газибегович
99
Шабанхаджай
99
Шабанхаджай
70
Газибегович
89
Яншер
18
Хуспек
18
Хуспек
89
Яншер
8
Китеишвили
17
Ягер
17
Ягер
8
Китеишвили
30
Фрайсенбихлер
9
Балай
9
Балай
30
Фрайсенбихлер
0
9
9
0
0
34
Турнвальд
34
Турнвальд
0
18
Звишенбрюггер
20
Тартаротти
20
Тартаротти
18
Звишенбрюггер
Остались в запасе
Штурм
Альтах
27
Пауль Компош
ЦЗ
15
Sebastian Zettl
ЦФ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
Главный тренер
Хайко Фогель
99
Jakob Odehnal
ЦФ
8
Aljaž Casar
ЦФ
0
A. Wiss
ЦП
11
Marco Meilinger
ЦП
Остались в запасе
27
Пауль Компош
ЦЗ
15
Sebastian Zettl
ЦФ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
Остались в запасе
99
Jakob Odehnal
ЦФ
8
Aljaž Casar
ЦФ
0
A. Wiss
ЦП
11
Marco Meilinger
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Штурм - Альтах
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Информация о матче
Стадион:
Меркур Арена
Новости команд
Все
Штурм
Альтах
«Штурм» – «Целе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Штурма» и «Целе» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
«Штурм» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Штурма» и «Марселя» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Штурм» – «Целе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Штурма» и «Целе» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
«Штурм» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Штурма» и «Марселя» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Австрийский клуб выиграл первый трофей за 61 год
4 мая
Чемпион мира Клозе возглавил девятую команду Австрии
2022.06.17 19:55
Лига Европы.«Белененсеш» – последний участник группового этапа
2015.08.28 01:24
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+