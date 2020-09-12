Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Хартберг
Альтах - Хартберг: обзор матча 12 сентября 2020
Альтах
12.09.2020, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Хартберг
38'
D. Nussbaumer
54'
Д. Тадич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альтах - Хартберг
Замена
M. Stefel
️️️️
Й. Тартаротти
90'
83'
Замена
M. Huber
️️️️
M. Gollner
Замена
D. Maderner
️️️️
М. Турнвальд
77'
75'
Желтая карточка
L. Ried
71'
Замена
Ю. Хайль
️️️️
A. Lienhart
Замена
P. Netzer
️️️️
A. Wiss
65'
62'
Желтая карточка
M. Gollner
Желтая карточка
М. Фишер
56'
54'
ГОЛ! 1:1!
Д. Тадич
46'
Замена
К. Клем
️️️️
P. Sturm
ГОЛ! 1:0!
D. Nussbaumer
38'
Желтая карточка
A. Wiss
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
39
Martin Kobras
ВР
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
18
Эмир Карич
ЦЗ
11
Marco Meilinger
ЦП
10
Самуэль Гуэ
ЦП
0
A. Wiss
ЦП
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
30
Манфред Фишер
ЦП
0
D. Nussbaumer
ЦП
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
4
Manfred Gollner
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
6
Andreas Lienhart
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
55
Райко Реп
ЦП
27
Lukas Ried
ЦП
23
Тобиас Кайнц
ЦП
18
Philipp Sturm
ЦФ
24
Дарио Тадич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Альтах
16
Tino Casali
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
28
Андерсон
ЦЗ
7
Mario Stefel
ЦФ
9
Daniel Maderner
ЦФ
8
Aljaž Casar
ЦФ
5
Philipp Netzer
ЦФ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
39
Stefan Gölles
ЦЗ
4
Michael Huber
ЦЗ
14
Кристиан Клем
ЦЗ
28
Юрген Хайль
ЦЗ
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
4-5-1
39
34
Турнвальд
18
Звишенбрюггер
18
Карич
5
Дабанли
0
20
Тартаротти
30
Фишер
0
10
Гуэ
11
4-3-2
1
Свете
31
Роттер
6
33
Лукенедер
4
55
Реп
27
23
Кайнц
24
Тадич
18
20
Тартаротти
7
7
20
Тартаротти
34
Турнвальд
9
9
34
Турнвальд
0
5
5
0
4
4
4
4
18
14
Клем
14
Клем
18
6
28
Хайль
28
Хайль
6
Остались в запасе
Альтах
Хартберг
8
Aljaž Casar
ЦФ
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
16
Tino Casali
ВР
28
Андерсон
ЦЗ
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
1
Raphael Sallinger
ВР
39
Stefan Gölles
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
8
Aljaž Casar
ЦФ
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
16
Tino Casali
ВР
28
Андерсон
ЦЗ
Остались в запасе
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
1
Raphael Sallinger
ВР
39
Stefan Gölles
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Альтах - Хартберг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
Новости команд
Все
Альтах
Хартберг
Австрийский клуб выиграл первый трофей за 61 год
4 мая
«Уфа» рассказала, с каким европейским клубом вела переговоры по Агаларову
2022.07.24 14:45
2
Чемпион мира Клозе возглавил девятую команду Австрии
2022.06.17 19:55
Товарищеские матчи. Черный принес «Локомотиву» победу над «Хартбергом», «Уфа» обыграла «Ботошани»
2021.07.09 20:59
3
Лига Европы.«Белененсеш» – последний участник группового этапа
2015.08.28 01:24
1
Австрийский клуб выиграл первый трофей за 61 год
4 мая
Чемпион мира Клозе возглавил девятую команду Австрии
2022.06.17 19:55
Лига Европы.«Белененсеш» – последний участник группового этапа
2015.08.28 01:24
1
«Уфа» рассказала, с каким европейским клубом вела переговоры по Агаларову
2022.07.24 14:45
2
Товарищеские матчи. Черный принес «Локомотиву» победу над «Хартбергом», «Уфа» обыграла «Ботошани»
2021.07.09 20:59
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+