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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Знамя Труда - Ленинградец
Знамя Труда - Ленинградец: обзор матча 09 октября 2020
Знамя Труда
09.10.2020, пятница, 13:00
Россия. ПФЛ. Группа 2, 10 тур
0 : 1
Завершен
Ленинградец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Знамя Труда - Ленинградец
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Знамя Труда
Товарищеские матчи
Локомотив
8 : 0
03.07.2026
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Динамо СПб
3 : 0
01.11.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Знамя Труда
2 : 0
25.10.2025
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Ротор-2
0 : 3
18.10.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Знамя Труда
3 : 1
11.10.2025
Зенит
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Челябинск
2 : 0
23.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Информация о матче
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