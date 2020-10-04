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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Сандефьорд
Буде-Глимт - Сандефьорд: обзор матча 04 октября 2020
Буде-Глимт
04.10.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
2 : 1
Завершен
Сандефьорд
1'
С. Фет
29'
У. Салтнес
39'
L. Markmanrud
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Буде-Глимт - Сандефьорд
Замена
️️️️
О. Сольбаккен
83'
83'
Замена
Х. Сингх
️️️️
Д. Вега
Замена
М. Конрадсен
️️️️
K. Junker
72'
59'
Замена
Э. Бренден
️️️️
L. Markmanrud
39'
ГОЛ! 2:1!
L. Markmanrud
ГОЛ! 2:0!
У. Салтнес
Пас отдал
О. Сольбаккен
29'
ГОЛ! 1:0!
С. Фет
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
9
Ола Сольбаккен
ПВ
77
Kasper Junker
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Сандефьорд
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
3
Марк Валес
ЦП
15
Дейвер Вега
ЦП
1
Jacob Storevik
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
10
Rufo
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
4
Enric Valles
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
35
Adan Abadala Hussein
ЦФ
Сандефьорд
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
15
Эрик Бренден
ЦП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
24
Хармит Сингх
ЦП
99
Jesper Granlund
ЦФ
2
Lars Grorud
ЦФ
6
Emil Palsson
ЦФ
25
George Gibson
ЦФ
3-1-3-2-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
22
Хейбротен
2
Сампстед
7
Берг
18
Мое
19
Фет
14
Салтнес
11
Зинкернагель
9
Сольбаккен
77
1-2-5
5
Вембангомо
3
Валес
15
Вега
7
5
4
4
3
77
8
Конрадсен
8
Конрадсен
77
3
15
Бренден
15
Бренден
3
6
6
15
Вега
24
Сингх
24
Сингх
15
Вега
Остались в запасе
Буде-Глимт
Сандефьорд
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
35
Adan Abadala Hussein
ЦФ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
22
Джошуа Смитс
ВР
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
99
Jesper Granlund
ЦФ
2
Lars Grorud
ЦФ
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
25
George Gibson
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
35
Adan Abadala Hussein
ЦФ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
22
Джошуа Смитс
ВР
Остались в запасе
99
Jesper Granlund
ЦФ
2
Lars Grorud
ЦФ
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
25
George Gibson
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Буде-Глимт - Сандефьорд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
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