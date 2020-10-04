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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Олесунн - Кристиансунд
Олесунн - Кристиансунд: обзор матча 04 октября 2020
Олесунн
04.10.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
1 : 2
Завершен
Кристиансунд
28'
M. Karlsbakk
53'
Ф. Мумбанья
65'
Л. Каллудра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олесунн - Кристиансунд
90'
+6
Желтая карточка
D. Peter Ulvestad
88'
Замена
К. Психе
️️️️
A. Askar
87'
Желтая карточка
Ф. Кастрати
Замена
️️️️
M. Karlsbakk
87'
Желтая карточка
B. Kantie Karamoko
86'
80'
Замена
D. Peter Ulvestad
️️️️
Л. Каллудра
Замена
I. Uzochukwu
️️️️
P. Orry Larsen
77'
Замена
S. Sno
️️️️
Ненасс
69'
66'
Замена
Ф. Кастрати
️️️️
Ф. Мумбанья
65'
ГОЛ! 1:2!
Л. Каллудра
Пас отдал
А. Пеллегрино
53'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Мумбанья
Пас отдал
Л. Каллудра
46'
Замена
С. Серли
️️️️
Б. Бай
46'
Замена
A. Askar
️️️️
К. Асбак
ГОЛ! 1:0!
M. Karlsbakk
Пас отдал
С. Нордли
28'
2'
Желтая карточка
К. Асбак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олесунн
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
7
Ненасс
ЦП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
6
Daan Klinkenberg
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
8
Fredrik Carlsen
ЦФ
19
Petter Orry Larsen
ЦФ
9
Сигурд Хауген
ЦФ
1
Andreas Lie
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
3
Кристоффер Асбак
ЦЗ
19
Aliou Coly
ЦЗ
5
Бент Сермо
ЦЗ
28
Амиду Диоп
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
10
Лиридон Каллудра
ЦП
90
Амаль Пеллегрино
ЦП
13
Бендик Бай
ПВ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
4
Ivar Furu
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Олесунн
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
4
Jonas Gronner
ЦФ
2
Shaquill Sno
ЦФ
30
Izunna Uzochukwu
ЦФ
36
Vetle Fiskerstrand
ЦФ
15
Stale Steen Saethre
ЦФ
1
Gudmund Kongshavn
ЦФ
Кристиансунд
28
Кристоф Психе
ЦЗ
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
77
Олаус Скарсем
ЦП
10
Сондре Серли
ЦП
24
Eirik Johansen
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
77
Amin Askar
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
1-1-2-5
20
Олафссон
7
Ненасс
7
Нордли
25
Мяяття
8
1
9
Хауген
19
8
3-4-1-2
34
МакДермотт
3
Асбак
19
5
Сермо
6
10
Каллудра
90
Пеллегрино
28
Диоп
13
Бай
4
29
Мумбанья
7
Ненасс
2
2
7
Ненасс
19
30
30
19
3
Асбак
77
77
3
Асбак
28
Психе
28
Психе
10
Каллудра
5
5
10
Каллудра
13
Бай
10
Серли
10
Серли
13
Бай
29
Мумбанья
15
Кастрати
15
Кастрати
29
Мумбанья
Остались в запасе
Олесунн
Кристиансунд
4
Jonas Gronner
ЦФ
77
Парфе Бизоза
ОП
36
Vetle Fiskerstrand
ЦФ
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
15
Stale Steen Saethre
ЦФ
1
Gudmund Kongshavn
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
24
Eirik Johansen
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
77
Олаус Скарсем
ЦП
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Остались в запасе
4
Jonas Gronner
ЦФ
77
Парфе Бизоза
ОП
36
Vetle Fiskerstrand
ЦФ
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
15
Stale Steen Saethre
ЦФ
1
Gudmund Kongshavn
ЦФ
Остались в запасе
24
Eirik Johansen
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
77
Олаус Скарсем
ЦП
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Статистика матча Олесунн - Кристиансунд
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Колор Лайн Стэдиум
Новости команд
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Олесунн
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Полузащитник сборной Бурунди Бизоза перешел в «Уфу»
2021.02.19 12:56
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2017.02.16 21:46
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Полузащитник сборной Бурунди Бизоза перешел в «Уфу»
2021.02.19 12:56
7
Паршивлюк: «Мне есть куда расти, а тренеры всегда помогут и подскажут»
2018.02.18 13:33
2
Товарищеский матч. Голы Адриано, Зобнина и Промеса помогли «Спартаку» обыграть «Олесунн»
2017.02.16 21:46
10
Комбаров не примет участие в ближайшем контрольном матче «Спартака»
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13
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2018.07.31 13:44
14
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2018.02.20 19:50
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