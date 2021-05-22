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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Шальке-04
Кельн - Шальке-04: обзор матча 22 мая 2021
Кельн
22.05.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
1 : 0
Завершен
Шальке-04
86'
С. Борнау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Шальке-04
Замена
М. Хегер
️️️️
С. Андерссон
90'
Замена
Я. Хорн
️️️️
М. Вольф
89'
89'
Замена
С. Скрыбски
️️️️
Б. Идризи
ГОЛ! 1:0!
С. Борнау
86'
Замена
М. Майер
️️️️
С. Озкан
79'
Замена
Д. Дрекслер
️️️️
Б. Шмитц
79'
72'
Замена
Б. Раман
️️️️
Г. Пасьенса
70'
Желтая карточка
Б. Идризи
Замена
Я. Тильманн
️️️️
Ф. Кайнц
58'
Желтая карточка
С. Борнау
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Салих Озкан
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
6
Флориан Флик
ОП
22
Бленди Идризи
АП
77
Амин Арит
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Граммозис
Кельн
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
7
Макс Майер
АП
24
Доминик Дрекслер
АП
29
Ян Тильманн
ПВ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Шальке-04
34
Михаэль Лангер
ВР
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
8
J. Kaparos
ЦФ
14
Ezeh Brooklyn
ЦФ
14
Бенито Раман
ЦФ
49
Vasilios Pavlidis
ЦФ
3-2-1-2-1
1
Хорн
14
Хектор
5
Чикош
33
Борнау
3
Каттербах
22
Шмитц
6
Озкан
11
Кайнц
8
Дуда
20
Андерссон
3-3-2-2
1
Ферманн
26
Сане
13
Мустафи
8
Беккер
8
Айдын
6
Флик
5
Очипка
22
Идризи
77
Арит
9
Хопп
9
Пасьенса
27
Вольф
38
Хорн
38
Хорн
27
Вольф
20
Андерссон
6
Хегер
6
Хегер
20
Андерссон
6
Озкан
7
Майер
7
Майер
6
Озкан
22
Шмитц
24
Дрекслер
24
Дрекслер
22
Шмитц
11
Кайнц
29
Тильманн
29
Тильманн
11
Кайнц
9
Пасьенса
14
Раман
14
Раман
9
Пасьенса
22
Идризи
7
Скрыбски
7
Скрыбски
22
Идризи
Остались в запасе
Кельн
Шальке-04
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
8
J. Kaparos
ЦФ
14
Ezeh Brooklyn
ЦФ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
49
Vasilios Pavlidis
ЦФ
34
Михаэль Лангер
ВР
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
Главный тренер
Димитриос Граммозис
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Остались в запасе
8
J. Kaparos
ЦФ
14
Ezeh Brooklyn
ЦФ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
49
Vasilios Pavlidis
ЦФ
34
Михаэль Лангер
ВР
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Димитриос Граммозис
Статистика матча Кельн - Шальке-04
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
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