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Бундеслига 2026/2027
Унион - РБ Лейпциг
Унион - РБ Лейпциг: обзор матча 22 мая 2021
Унион
22.05.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
2 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
67'
М. Фридрих
90+2'
М. Крузе
55'
Д. Клюйверт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Унион - РБ Лейпциг
ГОЛ! 2:1!
М. Крузе
Пас отдал
Ш. Бекер
90'
+2
85'
Замена
Н. Мукиэле
️️️️
Л. Клостерманн
85'
Замена
А. Серлот
️️️️
К. Кампль
Замена
Ш. Бекер
️️️️
К. Ленц
82'
Замена
М. Бюлтер
️️️️
Ю. Рюэрсон
82'
Желтая карточка
Н. Шлоттербек
76'
68'
Замена
К. Лаймер
️️️️
Д. Клюйверт
ГОЛ! 1:1!
М. Фридрих
Пас отдал
К. Триммель
67'
Замена
К. Эндо
️️️️
К. Гентнер
64'
Замена
С. Тойхерт
️️️️
М. Ингвартсен
64'
Замена
Т. Авонийи
️️️️
П. Муса
58'
55'
ГОЛ! 0:1!
Д. Клюйверт
Пас отдал
К. Нкунку
54'
Замена
К. Нкунку
️️️️
Х. Хванг
54'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Э. Форсберг
Желтая карточка
К. Триммель
53'
25'
Желтая карточка
М. Забитцер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
16
Андреас Люте
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Унион
1
Лорис Кариус
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
13
Себастьян Грисбек
ОП
3
Акакий Гогиа
ПВ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
РБ Лейпциг
33
Филипп Чаунер
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
37
Сидни Ребигер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
3-2-1-3
16
Люте
5
Фридрих
4
Шлоттербек
31
Кнохе
3
Ленц
28
Триммель
4
Гентнер
10
Крузе
9
Муса
7
Ингвартсен
4-3-2-1
1
Мартинес
2
Упамекано
4
Орбан
16
Клостерманн
23
Хальстенберг
20
Забитцер
44
Кампль
21
Айдара
19
Клюйверт
10
Форсберг
7
Хванг
4
Гентнер
5
Эндо
5
Эндо
4
Гентнер
26
Рюэрсон
30
Бюлтер
30
Бюлтер
26
Рюэрсон
3
Ленц
23
Бекер
23
Бекер
3
Ленц
9
Муса
14
Авонийи
14
Авонийи
9
Муса
7
Ингвартсен
36
Тойхерт
36
Тойхерт
7
Ингвартсен
7
Хванг
28
Нкунку
28
Нкунку
7
Хванг
16
Клостерманн
20
Мукиэле
20
Мукиэле
16
Клостерманн
19
Клюйверт
27
Лаймер
27
Лаймер
19
Клюйверт
44
Кампль
9
Серлот
9
Серлот
44
Кампль
10
Форсберг
15
Поульсен
15
Поульсен
10
Форсберг
Остались в запасе
Унион
РБ Лейпциг
1
Лорис Кариус
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
3
Акакий Гогиа
ПВ
Главный тренер
Урс Фишер
37
Сидни Ребигер
ЦП
33
Филипп Чаунер
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
3
Акакий Гогиа
ПВ
Остались в запасе
37
Сидни Ребигер
ЦП
33
Филипп Чаунер
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Унион - РБ Лейпциг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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