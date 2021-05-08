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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Шальке-04
Хоффенхайм - Шальке-04: обзор матча 08 мая 2021
Хоффенхайм
08.05.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
4 : 2
Завершен
Шальке-04
47'
А. Крамарич
52'
К. Акпогума
60'
К. Баумгартнер
64'
И. Бебу
12'
М. Ут
42'
Ш. Мустафи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Шальке-04
Замена
М. Гачинович
️️️️
К. Баумгартнер
89'
86'
Замена
Л. Мерджан
️️️️
М. Ут
Замена
М. Байер
️️️️
И. Бебу
83'
Замена
С. Руди
️️️️
Д. Самассеку
83'
73'
Замена
С. Скрыбски
️️️️
А. Арит
73'
Замена
️️️️
А. Шепф
68'
Замена
Д. Боздоган
️️️️
С. Сердар
ГОЛ! 4:2!
И. Бебу
Пас отдал
Ф. Гриллич
64'
Желтая карточка
С. Адамян
62'
ГОЛ! 3:2!
К. Баумгартнер
Пас отдал
А. Крамарич
60'
56'
Желтая карточка
М. Ут
ГОЛ! 2:2!
К. Акпогума
Пас отдал
А. Крамарич
52'
ГОЛ! 1:2!
А. Крамарич
47'
Замена
С. Адамян
️️️️
Р. Сков
46'
42'
ГОЛ! 0:2!
Ш. Мустафи
Пас отдал
Б. Очипка
35'
Желтая карточка
С. Сердар
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Ут
Пас отдал
С. Сердар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Диадай Самассеку
ОП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Ильяс Бебу
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
23
Сеад Колашинац
ПЗ
77
Амин Арит
ЛП
6
Флориан Флик
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Граммозис
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
6
Мелайро Богард
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
14
Максимилиан Байер
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Шальке-04
1
Фредерик Реннов
ВР
70
Джан Боздоган
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
4-2-3-1
1
Бауманн
30
Сессеньон
25
Акпогума
4
Пош
3
Кадержабек
27
Гриллич
18
Самассеку
24
Сков
14
Баумгартнер
9
Бебу
27
Крамарич
4-1-3-2
1
Ферманн
23
Колашинац
13
Мустафи
8
Беккер
5
Очипка
6
Флик
18
Шепф
8
Сердар
77
Арит
21
Хунтелаар
13
Ут
18
Самассеку
13
Руди
13
Руди
18
Самассеку
14
Баумгартнер
8
Гачинович
8
Гачинович
14
Баумгартнер
9
Бебу
14
Байер
14
Байер
9
Бебу
24
Сков
22
Адамян
22
Адамян
24
Сков
8
Сердар
70
Боздоган
70
Боздоган
8
Сердар
13
Ут
22
Мерджан
22
Мерджан
13
Ут
77
Арит
7
Скрыбски
7
Скрыбски
77
Арит
Остались в запасе
Хоффенхайм
Шальке-04
6
Мелайро Богард
ОП
20
Филипп Пентке
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
14
Бенито Раман
ЦФ
1
Фредерик Реннов
ВР
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Граммозис
Остались в запасе
6
Мелайро Богард
ОП
20
Филипп Пентке
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Остались в запасе
14
Бенито Раман
ЦФ
1
Фредерик Реннов
ВР
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Димитриос Граммозис
Статистика матча Хоффенхайм - Шальке-04
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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