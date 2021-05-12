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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Герта
Шальке-04 - Герта: обзор матча 12 мая 2021
Шальке-04
12.05.2021, среда, 19:00
Германия. Бундеслига, 31 тур
1 : 2
Завершен
Герта
6'
А. Арит
19'
Д. Боята
74'
Д. Нганкам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Герта
90'
+1
Желтая карточка
J. Michelbrink
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
Т. Беккер
90'
89'
Вторая желтая
Д. Лукебакио
89'
Замена
Д. Торунарига
️️️️
Н. Радоньич
Замена
Б. Раман
️️️️
К. Хунтелаар
77'
76'
Замена
J. Michelbrink
️️️️
Я. Дилросун
74'
ГОЛ! 1:2!
Д. Нганкам
Пас отдал
Н. Радоньич
Желтая карточка
С. Колашинац
68'
68'
Желтая карточка
Д. Боята
67'
Желтая карточка
Д. Лукебакио
58'
Замена
Д. Лукебакио
️️️️
М. Леки
58'
Замена
С. Аскасибар
️️️️
В. Дарида
58'
Замена
Д. Нганкам
️️️️
К. Пентек
Желтая карточка
Ш. Мустафи
54'
50'
Желтая карточка
В. Дарида
Желтая карточка
А. Арит
43'
19'
ГОЛ! 1:1!
Д. Боята
Пас отдал
М. Платтенхардт
ГОЛ! 1:0!
А. Арит
Пас отдал
С. Колашинац
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
6
Флориан Флик
ОП
77
Амин Арит
АП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Граммозис
Герта
1
Александер Шволов
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Шальке-04
1
Фредерик Реннов
ВР
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
14
Ezeh Brooklyn
ЦФ
49
Vasilios Pavlidis
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Герта
1
Нильс Кербер
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
23
Эдуард Левен
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
40
Jonas Michelbrink
ЦФ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
3-3-1-2
1
Ферманн
8
Беккер
13
Мустафи
26
Сане
5
Очипка
6
Флик
23
Колашинац
77
Арит
9
Хопп
21
Хунтелаар
4-1-1-3-1
1
Шволов
22
Пекарик
28
Боята
15
Альдрете
21
Платтенхардт
29
Тусар
16
Дарида
7
Леки
28
Радоньич
24
Дилросун
9
Пентек
21
Хунтелаар
14
Раман
14
Раман
21
Хунтелаар
Идризи
7
Скрыбски
7
Скрыбски
Идризи
8
Беккер
9
Пасьенса
9
Пасьенса
8
Беккер
24
Дилросун
40
40
24
Дилросун
7
Леки
14
Лукебакио
14
Лукебакио
7
Леки
28
Радоньич
33
Торунарига
33
Торунарига
28
Радоньич
16
Дарида
25
Аскасибар
25
Аскасибар
16
Дарида
9
Пентек
24
Нганкам
24
Нганкам
9
Пентек
Остались в запасе
Шальке-04
Герта
18
Алессандро Шепф
ЦП
14
Ezeh Brooklyn
ЦФ
49
Vasilios Pavlidis
ЦФ
1
Фредерик Реннов
ВР
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
Главный тренер
Димитриос Граммозис
1
Нильс Кербер
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
23
Эдуард Левен
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
18
Алессандро Шепф
ЦП
14
Ezeh Brooklyn
ЦФ
49
Vasilios Pavlidis
ЦФ
1
Фредерик Реннов
ВР
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
Остались в запасе
1
Нильс Кербер
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
23
Эдуард Левен
ЦП
Главный тренер
Димитриос Граммозис
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Шальке-04 - Герта
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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