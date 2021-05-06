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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Фрайбург
Герта - Фрайбург: обзор матча 06 мая 2021
Герта
06.05.2021, четверг, 19:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
3 : 0
Завершен
Фрайбург
13'
К. Пентек
22'
П. Пекарик
85'
Н. Радоньич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Фрайбург
87'
Замена
Г. Тил
️️️️
Э. Демирович
ГОЛ! 3:0!
Н. Радоньич
85'
83'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
Р. Салаи
80'
Желтая карточка
Р. Салаи
Замена
Н. Штарк
️️️️
Д. Боята
75'
Замена
Д. Зеефуик
️️️️
В. Дарида
75'
70'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Л. Хелер
Желтая карточка
В. Дарида
69'
Желтая карточка
Д. Торунарига
64'
Замена
М. Кунья
️️️️
Я. Дилросун
62'
Замена
Д. Кордоба
️️️️
К. Пентек
62'
46'
Замена
В. Грифо
️️️️
К. Шлоттербек
46'
Замена
Я. Кайтель
️️️️
Б. Сантамария
42'
Желтая карточка
Э. Демирович
Замена
С. Хедира
️️️️
М. Гендузи
39'
Желтая карточка
М. Гендузи
38'
36'
Желтая карточка
Н. Хефлер
ГОЛ! 2:0!
П. Пекарик
Пас отдал
Н. Радоньич
22'
Желтая карточка
О. Альдрете
20'
ГОЛ! 1:0!
К. Пентек
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Александер Шволов
ВР
33
Джордан Торунарига
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
28
Неманья Радоньич
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
7
Батист Сантамария
ОП
7
Роланд Салаи
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Герта
1
Нильс Кербер
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
14
Янник Кайтель
ЦП
20
Лино Темпельман
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
У Ен Чон
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
4-3-2-1
1
Шволов
33
Торунарига
28
Боята
15
Альдрете
22
Пекарик
25
Аскасибар
6
Гендузи
16
Дарида
24
Дилросун
28
Радоньич
9
Пентек
3-4-1-2
21
Мюллер
3
Линхарт
13
Шлоттербек
5
Гульде
7
Шмид
27
Хефлер
7
Сантамария
30
Гюнтер
7
Салаи
9
Хелер
9
Демирович
28
Боята
4
Штарк
4
Штарк
28
Боята
16
Дарида
42
Зеефуик
42
Зеефуик
16
Дарида
6
Гендузи
28
Хедира
28
Хедира
6
Гендузи
24
Дилросун
10
Кунья
10
Кунья
24
Дилросун
9
Пентек
9
Кордоба
9
Кордоба
9
Пентек
7
Сантамария
14
Кайтель
14
Кайтель
7
Сантамария
9
Демирович
20
Тил
20
Тил
9
Демирович
13
Шлоттербек
32
Грифо
32
Грифо
13
Шлоттербек
7
Салаи
11
Чон
11
Чон
7
Салаи
9
Хелер
18
Петерсен
18
Петерсен
9
Хелер
Остались в запасе
Герта
Фрайбург
1
Нильс Кербер
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Нильс Кербер
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Герта - Фрайбург
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
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