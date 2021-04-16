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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Хоффенхайм
РБ Лейпциг - Хоффенхайм: обзор матча 16 апреля 2021
РБ Лейпциг
16.04.2021, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Хоффенхайм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Хоффенхайм
90'
+1
Замена
С. Адамян
️️️️
А. Крамарич
79'
Желтая карточка
К. Баумгартнер
Замена
М. Хальстенберг
️️️️
И. Конате
78'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Э. Форсберг
72'
Замена
А. Серлот
️️️️
Д. Ольмо
62'
62'
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
Р. Сков
56'
Замена
М. Гачинович
️️️️
Ф. Гриллич
46'
Желтая карточка
С. Пош
Замена
К. Кампль
️️️️
Анхелиньо
46'
Замена
А. Айдара
️️️️
Н. Мукиэле
46'
46'
Замена
И. Бебу
️️️️
Ж. Рюттер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
10
Тайлер Адамс
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
24
Роберт Сков
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
6
Мелайро Богард
ОП
8
Мият Гачинович
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
9
Мунас Даббур
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
3-3-1-2-1
25
Гулачи
4
Орбан
2
Упамекано
16
Конате
17
Анхелиньо
10
Адамс
20
Мукиэле
20
Забитцер
10
Форсберг
20
Ольмо
28
Нкунку
4-2-2-2
1
Бауманн
3
Кадержабек
26
Ричардс
4
Пош
30
Сессеньон
18
Самассеку
27
Гриллич
24
Сков
14
Баумгартнер
27
Крамарич
10
Рюттер
16
Конате
23
Хальстенберг
23
Хальстенберг
16
Конате
17
Анхелиньо
44
Кампль
44
Кампль
17
Анхелиньо
20
Мукиэле
21
Айдара
21
Айдара
20
Мукиэле
20
Ольмо
9
Серлот
9
Серлот
20
Ольмо
10
Форсберг
15
Поульсен
15
Поульсен
10
Форсберг
24
Сков
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
24
Сков
27
Гриллич
8
Гачинович
8
Гачинович
27
Гриллич
10
Рюттер
9
Бебу
9
Бебу
10
Рюттер
27
Крамарич
22
Адамян
22
Адамян
27
Крамарич
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Хоффенхайм
1
Хосеп Мартинес
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
6
Мелайро Богард
ОП
20
Филипп Пентке
ВР
9
Мунас Даббур
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Остались в запасе
6
Мелайро Богард
ОП
20
Филипп Пентке
ВР
9
Мунас Даббур
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча РБ Лейпциг - Хоффенхайм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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