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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Хоффенхайм
Унион - Хоффенхайм: обзор матча 28 февраля 2021
Унион
28.02.2021, воскресенье, 15:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Хоффенхайм
9'
М. Крузе (П)
29'
Н. Шлоттербек (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Унион - Хоффенхайм
90'
+4
Желтая карточка
К. Фогт
90'
+1
Замена
С. Адамян
️️️️
И. Бебу
90'
Замена
М. Даббур
️️️️
А. Крамарич
79'
Желтая карточка
К. Ричардс
Замена
С. Тойхерт
️️️️
М. Крузе
74'
67'
Замена
Р. Сессеньон
️️️️
М. Йон
Замена
П. Муса
️️️️
Й. Похьянпало
63'
Замена
К. Гентнер
️️️️
Г. Премель
63'
Замена
М. Бюлтер
️️️️
К. Ленц
46'
29'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Н. Шлоттербек
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Крузе
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Лорис Кариус
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
21
Гриша Премель
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
24
Марко Йон
ЛП
18
Диадай Самассеку
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Унион
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
13
Себастьян Грисбек
ОП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Мелайро Богард
ОП
24
Роберт Сков
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
3-2-2-3
1
Кариус
5
Фридрих
31
Кнохе
4
Шлоттербек
3
Ленц
28
Триммель
21
Премель
8
Андрих
20
Похьянпало
10
Крузе
7
Ингвартсен
3-2-2-2-1
1
Бауманн
3
Кадержабек
7
Фогт
26
Ричардс
18
Самассеку
27
Гриллич
13
Руди
24
Йон
9
Бебу
14
Баумгартнер
27
Крамарич
3
Ленц
30
Бюлтер
30
Бюлтер
3
Ленц
21
Премель
4
Гентнер
4
Гентнер
21
Премель
10
Крузе
36
Тойхерт
36
Тойхерт
10
Крузе
20
Похьянпало
9
Муса
9
Муса
20
Похьянпало
24
Йон
30
Сессеньон
30
Сессеньон
24
Йон
27
Крамарич
9
Даббур
9
Даббур
27
Крамарич
9
Бебу
22
Адамян
22
Адамян
9
Бебу
Остались в запасе
Унион
Хоффенхайм
13
Себастьян Грисбек
ОП
5
Кэита Эндо
ЛВ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
Главный тренер
Урс Фишер
6
Мелайро Богард
ОП
24
Роберт Сков
ПВ
20
Филипп Пентке
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
13
Себастьян Грисбек
ОП
5
Кэита Эндо
ЛВ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
Остались в запасе
6
Мелайро Богард
ОП
24
Роберт Сков
ПВ
20
Филипп Пентке
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Унион - Хоффенхайм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
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