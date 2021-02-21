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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - РБ Лейпциг
Герта - РБ Лейпциг: обзор матча 21 февраля 2021
Герта
21.02.2021, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
0 : 3
Завершен
РБ Лейпциг
28'
М. Забитцер
71'
Н. Мукиэле
84'
В. Орбан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - РБ Лейпциг
84'
ГОЛ! 0:3!
В. Орбан
Пас отдал
М. Забитцер
Замена
Д. Нганкам
️️️️
К. Пентек
84'
83'
Замена
И. Конате
️️️️
М. Хальстенберг
83'
Замена
А. Серлот
️️️️
Ю. Поульсен
79'
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
Д. Ольмо
71'
ГОЛ! 0:2!
Н. Мукиэле
Пас отдал
Т. Адамс
Замена
М. Гендузи
️️️️
С. Хедира
68'
Замена
Н. Радоньич
️️️️
Д. Лукебакио
60'
Замена
Л. Нец
️️️️
М. Леки
60'
59'
Замена
Н. Мукиэле
️️️️
А. Айдара
59'
Замена
К. Нкунку
️️️️
Х. Хванг
45'
Желтая карточка
М. Забитцер
Желтая карточка
М. Кунья
34'
28'
ГОЛ! 0:1!
М. Забитцер
Пас отдал
Д. Ольмо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
7
Мэтью Леки
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
17
Анхелиньо
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
10
Тайлер Адамс
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Герта
1
Александер Шволов
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
6
Маттео Гендузи
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
24
Джессик Нганкам
ЦФ
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Лазар Самарджич
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
4-1-1-2-2
22
Ярстейн
7
Миттельштадт
31
Дардаи
4
Штарк
24
Клюнтер
29
Тусар
28
Хедира
14
Лукебакио
7
Леки
9
Пентек
10
Кунья
4-1-2-1-2
25
Гулачи
23
Хальстенберг
16
Клостерманн
4
Орбан
17
Анхелиньо
10
Адамс
21
Айдара
20
Забитцер
20
Ольмо
7
Хванг
15
Поульсен
7
Леки
25
Нец
25
Нец
7
Леки
28
Хедира
6
Гендузи
6
Гендузи
28
Хедира
14
Лукебакио
28
Радоньич
28
Радоньич
14
Лукебакио
9
Пентек
24
Нганкам
24
Нганкам
9
Пентек
21
Айдара
20
Мукиэле
20
Мукиэле
21
Айдара
7
Хванг
28
Нкунку
28
Нкунку
7
Хванг
20
Ольмо
19
Клюйверт
19
Клюйверт
20
Ольмо
23
Хальстенберг
16
Конате
16
Конате
23
Хальстенберг
15
Поульсен
9
Серлот
9
Серлот
15
Поульсен
Остались в запасе
Герта
РБ Лейпциг
1
Александер Шволов
ВР
15
Омар Альдрете
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
1
Хосеп Мартинес
ВР
10
Лазар Самарджич
АП
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
15
Омар Альдрете
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
10
Лазар Самарджич
АП
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Герта - РБ Лейпциг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
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