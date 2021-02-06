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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - РБ Лейпциг
Шальке-04 - РБ Лейпциг: обзор матча 06 февраля 2021
Шальке-04
06.02.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
0 : 3
Завершен
РБ Лейпциг
45+3'
Н. Мукиэле
73'
М. Забитцер
87'
В. Орбан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - РБ Лейпциг
88'
Замена
М. Хальстенберг
️️️️
Анхелиньо
87'
ГОЛ! 0:3!
В. Орбан
Пас отдал
Анхелиньо
83'
Замена
Х. Хванг
️️️️
К. Нкунку
83'
Замена
А. Айдара
️️️️
М. Забитцер
82'
Желтая карточка
М. Забитцер
73'
ГОЛ! 0:2!
М. Забитцер
Пас отдал
Анхелиньо
Желтая карточка
С. Колашинац
69'
67'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
А. Серлот
67'
Замена
Л. Клостерманн
️️️️
Т. Адамс
Замена
М. Тиав
️️️️
О. Маскарель
59'
Замена
Б. Раман
️️️️
А. Шепф
59'
45'
+3
ГОЛ! 0:1!
Н. Мукиэле
Пас отдал
К. Нкунку
Замена
Н. Буджеллаб
️️️️
М. Ут
39'
Желтая карточка
О. Маскарель
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
77
Амин Арит
АП
9
Мэттью Хопп
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гросс
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Тайлер Адамс
ОП
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Шальке-04
34
Михаэль Лангер
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
14
Бенито Раман
ЦФ
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Ферманн
23
Колашинац
13
Мустафи
22
Настасич
12
Вилльям
8
Маскарель
21
Стамбули
18
Шепф
77
Арит
13
Ут
9
Хопп
4-1-2-1-2
25
Гулачи
20
Мукиэле
4
Орбан
2
Упамекано
17
Анхелиньо
10
Адамс
44
Кампль
20
Забитцер
20
Ольмо
9
Серлот
28
Нкунку
18
Шепф
14
Раман
14
Раман
18
Шепф
8
Маскарель
12
Тиав
12
Тиав
8
Маскарель
13
Ут
10
Буджеллаб
10
Буджеллаб
13
Ут
17
Анхелиньо
23
Хальстенберг
23
Хальстенберг
17
Анхелиньо
10
Адамс
16
Клостерманн
16
Клостерманн
10
Адамс
20
Забитцер
21
Айдара
21
Айдара
20
Забитцер
9
Серлот
15
Поульсен
15
Поульсен
9
Серлот
28
Нкунку
7
Хванг
7
Хванг
28
Нкунку
Остались в запасе
Шальке-04
РБ Лейпциг
22
Левент Мерджан
АП
34
Михаэль Лангер
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
8
Суат Сердар
ЦП
Главный тренер
Кристиан Гросс
1
Хосеп Мартинес
ВР
10
Лазар Самарджич
АП
16
Ибраима Конате
ЦЗ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
22
Левент Мерджан
АП
34
Михаэль Лангер
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
8
Суат Сердар
ЦП
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
10
Лазар Самарджич
АП
16
Ибраима Конате
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Шальке-04 - РБ Лейпциг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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