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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Майнц
Штутгарт - Майнц: обзор матча 29 января 2021
Штутгарт
29.01.2021, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Майнц
55'
С. Калайджич
72'
Силас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Майнц
Замена
Т. Кулибали
️️️️
Силас
84'
Замена
А. Каразор
️️️️
К. Мавропанос
84'
81'
Желтая карточка
Д. Кор
75'
Замена
А. Салаи
️️️️
Ш. Белл
75'
Замена
Ж. Бутьюс
️️️️
К. Онисиво
ГОЛ! 2:0!
Силас
Пас отдал
О. Мангала
72'
62'
Замена
К. Штегер
️️️️
Д. Латца
62'
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
Э. Фернандес
Замена
Р. Массимо
️️️️
Б. Соса
58'
ГОЛ! 1:0!
С. Калайджич
Пас отдал
Б. Соса
55'
45'
+1
Желтая карточка
К. Онисиво
43'
Желтая карточка
Ш. Белл
Желтая карточка
Ф. Ферстер
33'
27'
Замена
Ж. Буркардт
️️️️
Р. Квайсон
Замена
Ф. Ферстер
️️️️
Г. Кастро
26'
21'
Желтая карточка
М. Ниахате
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Грегор Кобель
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Орель Мангала
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
26
Силас
ПВ
11
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Эрик Томми
ЛП
10
Танги Кулибали
ЛВ
10
Филипп Ферстер
АП
40
Матео Климович
АП
10
Даниэль Дидави
АП
15
Роберто Массимо
ПП
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
7
Кевин Штегер
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Кобель
3
Соса
3
Антон
2
Кемпф
15
Мавропанос
3
Эндо
23
Мангала
8
Кастро
31
Гонсалес
26
Силас
11
Калайджич
3-2-2-2
27
Центнер
13
Ниахате
6
Сент-Джуст
16
Белл
2
Мвене
6
Фернандес
31
Кор
46
Латца
9
Онисиво
19
Квайсон
15
Мавропанос
16
Каразор
16
Каразор
15
Мавропанос
3
Соса
15
Массимо
15
Массимо
3
Соса
8
Кастро
10
Ферстер
10
Ферстер
8
Кастро
26
Силас
10
Кулибали
10
Кулибали
26
Силас
9
Онисиво
14
Бутьюс
14
Бутьюс
9
Онисиво
46
Латца
7
Штегер
7
Штегер
46
Латца
6
Фернандес
21
Озтюнали
21
Озтюнали
6
Фернандес
19
Квайсон
9
Буркардт
9
Буркардт
19
Квайсон
16
Белл
11
Салаи
11
Салаи
16
Белл
Остались в запасе
Штутгарт
Майнц
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Эрик Томми
ЛП
40
Матео Климович
АП
1
Фабиан Бредлов
ВР
10
Даниэль Дидави
АП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
5
Никлас Тауэр
ОП
1
Финн Дамен
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
Остались в запасе
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Эрик Томми
ЛП
40
Матео Климович
АП
1
Фабиан Бредлов
ВР
10
Даниэль Дидави
АП
Остались в запасе
5
Никлас Тауэр
ОП
1
Финн Дамен
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
Статистика матча Штутгарт - Майнц
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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