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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Вердер
Герта - Вердер: обзор матча 23 января 2021
Герта
23.01.2021, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
1 : 4
Завершен
Вердер
45+2'
Д. Кордоба
10'
Д. Зелке (П)
29'
О. Топрак
57'
Л. Биттенкурт
77'
Д. Сарджент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Вердер
86'
Желтая карточка
Л. Биттенкурт
85'
Замена
Ю. Осако
️️️️
Р. Шмид
77'
ГОЛ! 1:4!
Д. Сарджент
Замена
К. Пентек
️️️️
П. Пекарик
64'
Замена
Д. Редан
️️️️
Л. Тусар
64'
57'
ГОЛ! 1:3!
Л. Биттенкурт
Пас отдал
М. Эггештайн
51'
Замена
М. Рашица
️️️️
Ж. Мануэль Мбом
51'
Замена
Н. Мойсандер
️️️️
О. Топрак
Замена
М. Леки
️️️️
М. Миттельштадт
46'
ГОЛ! 1:2!
Д. Кордоба
Пас отдал
П. Пекарик
45'
+2
32'
Замена
Д. Сарджент
️️️️
Д. Зелке
29'
ГОЛ! 0:2!
О. Топрак
Пас отдал
Л. Биттенкурт
Желтая карточка
Д. Кордоба
26'
21'
Желтая карточка
Ж. Мануэль Мбом
Пенальти не реализован!
М. Кунья
20'
12'
Желтая карточка
Д. Зелке
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Зелке
Желтая карточка
М. Миттельштадт
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Александер Шволов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
25
Лука Нец
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
10
Романо Шмид
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
10
Дишон Редан
ЦФ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Вердер
13
Дуду
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
4
Илия Груев
ОП
21
Юлиан Рикман
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
7
Милот Рашица
ПВ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
3-3-2-2
1
Шволов
7
Миттельштадт
15
Альдрете
4
Штарк
25
Нец
29
Тусар
22
Пекарик
16
Дарида
6
Гендузи
9
Кордоба
10
Кунья
3-2-2-2-1
1
Павленка
13
Велькович
21
Топрак
32
Фридль
23
Гебре Селасси
27
Агу
8
Мбом
8
Эггештайн
10
Шмид
32
Биттенкурт
9
Зелке
7
Миттельштадт
7
Леки
7
Леки
7
Миттельштадт
29
Тусар
10
Редан
10
Редан
29
Тусар
22
Пекарик
9
Пентек
9
Пентек
22
Пекарик
8
Мбом
7
Рашица
7
Рашица
8
Мбом
21
Топрак
4
Мойсандер
4
Мойсандер
21
Топрак
10
Шмид
10
Осако
10
Осако
10
Шмид
9
Зелке
9
Сарджент
9
Сарджент
9
Зелке
Остались в запасе
Герта
Вердер
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
22
Руне Ярстейн
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
24
Джессик Нганкам
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
13
Дуду
ВР
21
Юлиан Рикман
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
4
Илия Груев
ОП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Остались в запасе
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
22
Руне Ярстейн
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
24
Джессик Нганкам
ЦФ
Остались в запасе
13
Дуду
ВР
21
Юлиан Рикман
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
4
Илия Груев
ОП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Статистика матча Герта - Вердер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
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