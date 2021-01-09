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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Хоффенхайм
Шальке-04 - Хоффенхайм: обзор матча 09 января 2021
Шальке-04
09.01.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
4 : 0
Завершен
Хоффенхайм
42'
М. Хопп
57'
М. Хопп
63'
М. Хопп
80'
А. Арит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Хоффенхайм
Замена
А. Кутуджу
️️️️
А. Арит
88'
ГОЛ! 4:0!
А. Арит
Пас отдал
Б. Очипка
80'
Замена
Б. Очипка
️️️️
М. Ут
73'
Желтая карточка
М. Ут
71'
Замена
Б. Раман
️️️️
А. Шепф
68'
ГОЛ! 3:0!
М. Хопп
Пас отдал
А. Арит
63'
61'
Замена
С. Адамян
️️️️
И. Бельфодиль
61'
Замена
К. Нуху
️️️️
Д. Самассеку
ГОЛ! 2:0!
М. Хопп
Пас отдал
А. Арит
57'
52'
Желтая карточка
К. Баумгартнер
50'
Желтая карточка
М. Гачинович
42'
Желтая карточка
А. Крамарич
ГОЛ! 1:0!
М. Хопп
Пас отдал
А. Арит
42'
Желтая карточка
О. Кабак
24'
13'
Желтая карточка
М. Богард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
77
Амин Арит
АП
9
Мэттью Хопп
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
24
Марко Йон
ЛП
6
Мелайро Богард
ОП
18
Диадай Самассеку
ОП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
8
Мият Гачинович
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Шальке-04
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
14
Бенито Раман
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
14
Альфонс Амаде
ОП
9
Мунас Даббур
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Ферманн
23
Колашинац
5
Кабак
22
Настасич
8
Беккер
21
Стамбули
18
Шепф
8
Сердар
77
Арит
13
Ут
9
Хопп
2-2-1-3-2
1
Бауманн
7
Фогт
4
Пош
6
Богард
18
Самассеку
24
Йон
9
Бебу
8
Гачинович
14
Баумгартнер
27
Крамарич
19
Бельфодиль
18
Шепф
14
Раман
14
Раман
18
Шепф
13
Ут
5
Очипка
5
Очипка
13
Ут
77
Арит
23
Кутуджу
23
Кутуджу
77
Арит
18
Самассеку
4
Нуху
4
Нуху
18
Самассеку
19
Бельфодиль
22
Адамян
22
Адамян
19
Бельфодиль
Остались в запасе
Шальке-04
Хоффенхайм
12
Малик Тиав
ЦЗ
22
Левент Мерджан
АП
70
Джан Боздоган
ЦП
1
Фредерик Реннов
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
Главный тренер
Кристиан Гросс
14
Альфонс Амаде
ОП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
20
Филипп Пентке
ВР
30
Джошуа Бренет
ПЗ
9
Мунас Даббур
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
12
Малик Тиав
ЦЗ
22
Левент Мерджан
АП
70
Джан Боздоган
ЦП
1
Фредерик Реннов
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
Остались в запасе
14
Альфонс Амаде
ОП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
20
Филипп Пентке
ВР
30
Джошуа Бренет
ПЗ
9
Мунас Даббур
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Шальке-04 - Хоффенхайм
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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