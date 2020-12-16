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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - РБ Лейпциг
Хоффенхайм - РБ Лейпциг: обзор матча 16 декабря 2020
Хоффенхайм
16.12.2020, среда, 22:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
0 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
60'
Ю. Поульсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - РБ Лейпциг
Замена
М. Байер
️️️️
Р. Сессеньон
90'
+2
Замена
И. Бебу
️️️️
Р. Сков
80'
74'
Замена
А. Айдара
️️️️
Д. Клюйверт
74'
Замена
Т. Адамс
️️️️
М. Забитцер
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
М. Даббур
66'
Замена
М. Гачинович
️️️️
С. Руди
66'
61'
Замена
А. Серлот
️️️️
И. Конате
60'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Поульсен
Пас отдал
М. Забитцер
Желтая карточка
Р. Сессеньон
56'
Желтая карточка
К. Фогт
50'
46'
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
Э. Форсберг
46'
Замена
М. Хальстенберг
️️️️
Н. Мукиэле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Мунас Даббур
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
24
Марко Йон
ЛП
6
Мелайро Богард
ОП
8
Мият Гачинович
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
99
Клаусс
ЦФ
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Тайлер Адамс
ОП
5
Эрик Мартель
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
20
Йоша Вос
АП
25
Деннис Борковски
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Бауманн
30
Сессеньон
4
Нуху
25
Акпогума
7
Фогт
18
Самассеку
13
Руди
14
Баумгартнер
24
Сков
27
Крамарич
9
Даббур
3-2-2-2-1
25
Гулачи
4
Орбан
2
Упамекано
16
Конате
20
Мукиэле
17
Анхелиньо
44
Кампль
20
Забитцер
20
Ольмо
10
Форсберг
15
Поульсен
24
Сков
9
Бебу
9
Бебу
24
Сков
13
Руди
8
Гачинович
8
Гачинович
13
Руди
30
Сессеньон
14
Байер
14
Байер
30
Сессеньон
9
Даббур
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
9
Даббур
10
Форсберг
19
Клюйверт
19
Клюйверт
10
Форсберг
20
Забитцер
10
Адамс
10
Адамс
20
Забитцер
20
Мукиэле
23
Хальстенберг
23
Хальстенберг
20
Мукиэле
Клюйверт
21
Айдара
21
Айдара
Клюйверт
16
Конате
9
Серлот
9
Серлот
16
Конате
Остались в запасе
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
24
Марко Йон
ЛП
6
Мелайро Богард
ОП
20
Филипп Пентке
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
99
Клаусс
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
1
Хосеп Мартинес
ВР
25
Деннис Борковски
ЦФ
20
Йоша Вос
АП
5
Эрик Мартель
ОП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
24
Марко Йон
ЛП
6
Мелайро Богард
ОП
20
Филипп Пентке
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
99
Клаусс
ЦФ
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
25
Деннис Борковски
ЦФ
20
Йоша Вос
АП
5
Эрик Мартель
ОП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Хоффенхайм - РБ Лейпциг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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