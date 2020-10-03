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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Хоффенхайм
Айнтрахт - Хоффенхайм: обзор матча 03 октября 2020
Айнтрахт
03.10.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Хоффенхайм
55'
Д. Камада
71'
Б. Дост
18'
А. Крамарич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Хоффенхайм
Замена
Т. Чендлер
️️️️
Д. Камада
87'
Замена
А. Баркок
️️️️
С. Цубер
87'
83'
Желтая карточка
С. Пош
Замена
Р. Ахе
️️️️
Б. Дост
80'
77'
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
К. Баумгартнер
72'
Замена
М. Гачинович
️️️️
Д. Гайгер
72'
Замена
И. Бебу
️️️️
Р. Сков
ГОЛ! 2:1!
Б. Дост
Пас отдал
А. Силва
71'
Замена
Тута
️️️️
Д. Абрахам
63'
56'
Желтая карточка
Ф. Гриллич
ГОЛ! 1:1!
Д. Камада
Пас отдал
Б. Дост
55'
Желтая карточка
С. Цубер
53'
41'
Желтая карточка
Д. Гайгер
Желтая карточка
С. Роде
35'
18'
ГОЛ! 0:1!
А. Крамарич
Пас отдал
К. Баумгартнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
17
Себастьян Роде
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
18
Даичи Камада
АП
12
Бас Дост
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
24
Роберт Сков
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Айнтрахт
15
Маркус Шуберт
ВР
3
Тута
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
97
Джибриль Соу
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
9
Рагнар Ахе
ЦФ
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
6
Мелайро Богард
ОП
8
Мият Гачинович
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
99
Клаусс
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
4-3-1-2
1
Трапп
20
Хасебе
19
Абрахам
13
Хинтереггер
6
Туре
7
Цубер
31
Илсанкер
17
Роде
18
Камада
19
Силва
12
Дост
4-1-1-2-2
1
Бауманн
3
Кадержабек
25
Акпогума
7
Фогт
4
Пош
27
Гриллич
18
Гайгер
24
Сков
14
Баумгартнер
9
Даббур
27
Крамарич
19
Абрахам
3
Тута
3
Тута
19
Абрахам
18
Камада
22
Чендлер
22
Чендлер
18
Камада
7
Цубер
25
Баркок
25
Баркок
7
Цубер
12
Дост
9
Ахе
9
Ахе
12
Дост
24
Сков
9
Бебу
9
Бебу
24
Сков
18
Гайгер
8
Гачинович
8
Гачинович
18
Гайгер
14
Баумгартнер
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
14
Баумгартнер
Остались в запасе
Айнтрахт
Хоффенхайм
15
Маркус Шуберт
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
97
Джибриль Соу
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
6
Мелайро Богард
ОП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
20
Филипп Пентке
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
99
Клаусс
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
15
Маркус Шуберт
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
97
Джибриль Соу
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
Остались в запасе
6
Мелайро Богард
ОП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
20
Филипп Пентке
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
99
Клаусс
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Айнтрахт - Хоффенхайм
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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