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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Штутгарт
Майнц - Штутгарт: обзор матча 26 сентября 2020
Майнц
26.09.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 4
Завершен
Штутгарт
13'
Р. Квайсон
45'
Силас
61'
Д. Дидави
80'
М. Климович
86'
С. Калайджич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Штутгарт
90'
+1
Вторая желтая
П. Штенцель
87'
Замена
Ф. Клемент
️️️️
О. Мангала
87'
Замена
Х. Аль-Гаддиуи
️️️️
С. Калайджич
86'
ГОЛ! 1:4!
С. Калайджич
Замена
П. Небель
️️️️
Ж. Матета
86'
83'
Замена
Р. Массимо
️️️️
Силас
82'
Замена
Т. Кулибали
️️️️
Д. Дидави
Замена
А. Хак
️️️️
Ж. Бутьюс
82'
Замена
Ж. Буркардт
️️️️
Д. Бросински
82'
80'
ГОЛ! 1:3!
М. Климович
Пас отдал
Силас
Вторая желтая
М. Ниахате
77'
74'
Желтая карточка
Г. Кастро
74'
Замена
М. Климович
️️️️
Г. Кастро
69'
Желтая карточка
О. Мангала
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
Л. Баррейро
69'
61'
ГОЛ! 1:2!
Д. Дидави
Пас отдал
С. Калайджич
52'
Желтая карточка
П. Штенцель
45'
ГОЛ! 1:1!
Силас
Пас отдал
Г. Кастро
Желтая карточка
М. Ниахате
37'
ГОЛ! 1:0!
Р. Квайсон
Пас отдал
Ж. Матета
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
Штутгарт
1
Грегор Кобель
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Орель Мангала
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
26
Силас
ПВ
11
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
4
Димитри Лавале
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
5
Никлас Тауэр
ОП
21
Левин Озтюнали
ПП
8
Пауль Небель
ПВ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
10
Танги Кулибали
ЛВ
10
Филипп Клемент
АП
40
Матео Климович
АП
15
Роберто Массимо
ПП
18
Хамади Аль-Гаддиуи
ЦФ
4-2-1-3
27
Центнер
17
Баку
6
Сент-Джуст
13
Ниахате
18
Бросински
18
Баррейро
46
Латца
14
Бутьюс
9
Онисиво
19
Квайсон
14
Матета
4-2-1-2-1
1
Кобель
15
Штенцель
2
Кемпф
3
Антон
3
Соса
3
Эндо
23
Мангала
8
Кастро
26
Силас
10
Дидави
11
Калайджич
14
Матета
8
Небель
8
Небель
14
Матета
14
Бутьюс
42
Хак
42
Хак
14
Бутьюс
18
Баррейро
21
Озтюнали
21
Озтюнали
18
Баррейро
18
Бросински
9
Буркардт
9
Буркардт
18
Бросински
23
Мангала
10
Клемент
10
Клемент
23
Мангала
26
Силас
15
Массимо
15
Массимо
26
Силас
10
Дидави
10
Кулибали
10
Кулибали
10
Дидави
11
Калайджич
18
Аль-Гаддиуи
18
Аль-Гаддиуи
11
Калайджич
8
Кастро
40
Климович
40
Климович
8
Кастро
Остались в запасе
Майнц
Штутгарт
5
Никлас Тауэр
ОП
7
Исса Абасс
ЛВ
2
Филипп Мвене
ПЗ
1
Финн Дамен
ВР
4
Димитри Лавале
ЦЗ
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
1
Фабиан Бредлов
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
5
Никлас Тауэр
ОП
7
Исса Абасс
ЛВ
2
Филипп Мвене
ПЗ
1
Финн Дамен
ВР
4
Димитри Лавале
ЦЗ
Остались в запасе
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
1
Фабиан Бредлов
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Майнц - Штутгарт
1
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Шлагер
(Нидербюль)
Стадион:
Мева Арена
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