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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Вердер
Шальке-04 - Вердер: обзор матча 26 сентября 2020
Шальке-04
26.09.2020, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 3
Завершен
Вердер
90+3'
М. Ут
22'
Н. Фуллкруг
37'
Н. Фуллкруг
59'
Н. Фуллкруг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Вердер
ГОЛ! 1:3!
М. Ут
Пас отдал
Г. Пасьенса
90'
+3
90'
Замена
Ю. Осако
️️️️
Ж. Мануэль Мбом
87'
Замена
К. Гросс
️️️️
Д. Классен
87'
Замена
Т. Чон
️️️️
Д. Сарджент
Вторая желтая
О. Кабак
84'
78'
Желтая карточка
Д. Классен
74'
Желтая карточка
Ж. Мануэль Мбом
68'
Замена
Й. Эггештайн
️️️️
Л. Биттенкурт
68'
Замена
Д. Зелке
️️️️
Н. Фуллкруг
Желтая карточка
Н. Бенталеб
63'
59'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Н. Фуллкруг
Желтая карточка
О. Кабак
58'
Желтая карточка
Н. Буджеллаб
55'
Замена
В. Ибишевич
️️️️
Б. Раман
46'
Замена
С. Сане
️️️️
Б. Стамбули
46'
Желтая карточка
М. Ут
38'
37'
ГОЛ! 0:2!
Н. Фуллкруг
Пас отдал
Л. Аугустинссон
Желтая карточка
Б. Стамбули
36'
Желтая карточка
Г. Пасьенса
35'
22'
ГОЛ! 0:1!
Н. Фуллкруг
Пас отдал
Д. Сарджент
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
21
Бенджамин Стамбули
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
18
Дэви Классен
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Шальке-04
15
Маркус Шуберт
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
18
Алессандро Шепф
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
7
Стивен Скрыбски
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
19
Тахит Чон
ПВ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
2-2-3-3
1
Ферманн
5
Очипка
5
Кабак
8
Маскарель
21
Стамбули
13
Руди
10
Буджеллаб
6
Бенталеб
13
Ут
9
Пасьенса
14
Раман
4-2-2-2
1
Павленка
23
Гебре Селасси
13
Велькович
32
Фридль
6
Аугустинссон
8
Мбом
8
Эггештайн
18
Классен
32
Биттенкурт
9
Сарджент
10
Фуллкруг
21
Стамбули
26
Сане
26
Сане
21
Стамбули
14
Раман
11
Ибишевич
11
Ибишевич
14
Раман
18
Классен
36
Гросс
36
Гросс
18
Классен
9
Сарджент
19
Чон
19
Чон
9
Сарджент
32
Биттенкурт
19
Эггештайн
19
Эггештайн
32
Биттенкурт
10
Фуллкруг
9
Зелке
9
Зелке
10
Фуллкруг
8
Мбом
10
Осако
10
Осако
8
Мбом
Остались в запасе
Шальке-04
Вердер
39
Рабби Матондо
ПВ
70
Джан Боздоган
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
18
Алессандро Шепф
ЦП
15
Маркус Шуберт
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
Главный тренер
Давид Вагнер
27
Феликс Агу
ПЗ
1
Стефанос Капино
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Остались в запасе
39
Рабби Матондо
ПВ
70
Джан Боздоган
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
18
Алессандро Шепф
ЦП
15
Маркус Шуберт
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
Остались в запасе
27
Феликс Агу
ПЗ
1
Стефанос Капино
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Статистика матча Шальке-04 - Вердер
6
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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