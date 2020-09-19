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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Герта
Вердер - Герта: обзор матча 19 сентября 2020
Вердер
19.09.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
1 : 4
Завершен
Герта
69'
Д. Зелке
42'
П. Пекарик
45+2'
Д. Лукебакио
62'
М. Кунья
90'
Д. Кордоба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Герта
Желтая карточка
Д. Зелке
90'
+1
90'
ГОЛ! 1:4!
Д. Кордоба
Пас отдал
М. Леки
81'
Замена
М. Леки
️️️️
Д. Лукебакио
81'
Замена
А. Майер
️️️️
Н. Штарк
81'
Замена
Д. Зеефуик
️️️️
П. Пекарик
ГОЛ! 1:3!
Д. Зелке
Пас отдал
Л. Аугустинссон
69'
Замена
Н. Вольтемаде
️️️️
Т. Чон
63'
Замена
Н. Фуллкруг
️️️️
Д. Классен
63'
62'
ГОЛ! 0:3!
М. Кунья
Пас отдал
В. Дарида
61'
Замена
Д. Кордоба
️️️️
К. Пентек
Желтая карточка
М. Эггештайн
46'
Замена
Л. Биттенкурт
️️️️
Ю. Осако
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
Д. Лукебакио
Пас отдал
В. Дарида
42'
ГОЛ! 0:1!
П. Пекарик
Пас отдал
М. Миттельштадт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
18
Дэви Классен
АП
19
Тахит Чон
ПВ
10
Юя Осако
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Герта
1
Александер Шволов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
4
Патрик Эррас
ОП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
7
Мэтью Леки
ПВ
10
Дишон Редан
ЦФ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
4-1-2-3
1
Павленка
6
Аугустинссон
32
Фридль
4
Мойсандер
23
Гебре Селасси
8
Эггештайн
18
Классен
19
Чон
9
Зелке
9
Сарджент
10
Осако
3-3-1-1-2
1
Шволов
28
Боята
4
Штарк
33
Торунарига
22
Пекарик
29
Тусар
7
Миттельштадт
16
Дарида
14
Лукебакио
9
Пентек
10
Кунья
10
Осако
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
10
Осако
18
Классен
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
18
Классен
19
Чон
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
19
Чон
22
Пекарик
42
Зеефуик
42
Зеефуик
22
Пекарик
14
Лукебакио
7
Леки
7
Леки
14
Лукебакио
4
Штарк
10
Майер
10
Майер
4
Штарк
9
Пентек
9
Кордоба
9
Кордоба
9
Пентек
Остались в запасе
Вердер
Герта
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
27
Феликс Агу
ПЗ
4
Патрик Эррас
ОП
1
Стефанос Капино
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
10
Дишон Редан
ЦФ
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
27
Феликс Агу
ПЗ
4
Патрик Эррас
ОП
1
Стефанос Капино
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Остались в запасе
10
Дишон Редан
ЦФ
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Вердер - Герта
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
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