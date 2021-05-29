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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Славия - Динамо
Славия - Динамо: обзор матча 29 мая 2021
Славия
29.05.2021, суббота, 18:00
Чехия. Синот Лига, 34 тур
2 : 1
Завершен
Динамо
15'
О. Лингр
43'
Я. Кухта
77'
L. Skovajsa
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия - Динамо
Замена
Т. Качараба
️️️️
И. Траоре
84'
Замена
С. Тецл
️️️️
П. Олаинка
84'
77'
ГОЛ! 2:1!
L. Skovajsa
Пас отдал
P. Novak
Замена
А. Юсуф
️️️️
М. ван Бурен
74'
71'
Замена
️️️️
J. Vais
Замена
М. Беран
️️️️
О. Лингр
64'
63'
Замена
️️️️
M. Alvir
56'
Замена
M. Mrsic
️️️️
K. Meszaros
50'
Желтая карточка
Ф. Гавелка
ГОЛ! 2:0!
Я. Кухта
Пас отдал
А. Бах
43'
ГОЛ! 1:0!
О. Лингр
Пас отдал
И. Траоре
15'
12'
Желтая карточка
L. Skovajsa
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
99
Петер Олаинка
ЛВ
10
Даниэль Самек
ОП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
10
Мик ван Бурен
ЦФ
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Динамо
42
Войтех Ворел
ВР
5
P. Novak
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
8
Патрик Цавош
ЦП
10
Филип Гавелка
ЦП
3
Martin Králik
ЦФ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
11
Marko Alvir
ЦФ
0
J. Vais
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
19
Томас Риго
ЦП
7
Михал Беран
АП
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Динамо
0
J. Kladrubsky
ЦП
0
M. Mrsic
ЦП
9
Матей Валента
АП
33
Jaroslav Drobný
ЦФ
0
D. Ledecky
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Колар
15
Кудела
15
Дели
18
Бах
10
Самек
19
Дорли
32
Лингр
12
Траоре
99
Олаинка
7
Кухта
10
ван Бурен
2-2-5
42
Ворел
5
5
Гавел
8
Цавош
10
Гавелка
25
11
Бранднер
0
0
11
10
ван Бурен
9
Юсуф
9
Юсуф
10
ван Бурен
12
Траоре
33
Качараба
33
Качараба
12
Траоре
32
Лингр
7
Беран
7
Беран
32
Лингр
99
Олаинка
11
Тецл
11
Тецл
99
Олаинка
0
0
0
0
Остались в запасе
Славия
Динамо
19
Томас Риго
ЦП
31
Пржемисл Коварж
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
9
Матей Валента
АП
0
J. Kladrubsky
ЦП
33
Jaroslav Drobný
ЦФ
0
D. Ledecky
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Остались в запасе
19
Томас Риго
ЦП
31
Пржемисл Коварж
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
Остались в запасе
9
Матей Валента
АП
0
J. Kladrubsky
ЦП
33
Jaroslav Drobný
ЦФ
0
D. Ledecky
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Мартин Возабал
Статистика матча Славия - Динамо
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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