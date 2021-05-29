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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Зброевка
Спарта - Зброевка: обзор матча 29 мая 2021
Спарта
29.05.2021, суббота, 18:00
Чехия. Синот Лига, 34 тур
6 : 1
Завершен
Зброевка
9'
А. Гложек (П)
14'
А. Гложек
26'
А. Гложек
30'
М. Полидар
32'
А. Гложек
42'
J. Sedlak (АГ)
5'
Я. Гладик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Зброевка
Замена
М. Минчев
️️️️
Л. Крейчи
82'
Желтая карточка
М. Витик
76'
Замена
М. Витик
️️️️
Д. Ганцко
70'
Замена
А. Карабец
️️️️
Д. Моберг-Карлссон
64'
Замена
М. Травник
️️️️
М. Сачек
64'
Замена
Л. Юлиш
️️️️
А. Гложек
46'
46'
Замена
J. Moravec
️️️️
J. Sedlak
46'
Замена
️️️️
A. Cermak
46'
Замена
J. Prichystal
️️️️
R. Reiter
ГОЛ в свои ворота! 6:1!
J. Sedlak
42'
ГОЛ! 5:1!
А. Гложек
Пас отдал
Л. Крейчи
32'
ГОЛ! 4:1!
М. Полидар
30'
ГОЛ! 3:1!
А. Гложек
Пас отдал
Д. Ганцко
26'
ГОЛ! 2:1!
А. Гложек
Пас отдал
Б. Докал
14'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Гложек
9'
5'
ГОЛ! 0:1!
Я. Гладик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Зброевка
4
Людек Перница
ЦЗ
7
R. Reiter
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
16
J. Sedlak
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
0
A. Cermak
ЦФ
0
O. Pachlopnik
ЦФ
0
P. Stepanovsky
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
1
Pavel Dreksa
ЦФ
59
Jiri Floder
ЦФ
Спарта
40
Франтишек Котек
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
Зброевка
0
J. Moravec
ЦП
40
Martin Sustr
ЦФ
25
Lukas Krystufek
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
44
J. Prichystal
ЦФ
3-2-3-2
29
Хеча
17
Ганцко
32
Виндхейм
21
Полидар
33
Челустка
61
Сачек
7
Крейчи
8
Павелка
9
Докал
10
Гложек
10
Моберг-Карлссон
1-1-1-5
4
Перница
7
14
Гладик
0
59
1
4
0
7
Крейчи
17
Минчев
17
Минчев
7
Крейчи
17
Ганцко
3
Витик
3
Витик
17
Ганцко
10
Моберг-Карлссон
9
Карабец
9
Карабец
10
Моберг-Карлссон
61
Сачек
10
Травник
10
Травник
61
Сачек
10
Гложек
39
Юлиш
39
Юлиш
10
Гложек
7
44
44
7
16
0
0
16
Остались в запасе
Спарта
Зброевка
40
Франтишек Котек
ВР
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
Главный тренер
Вацлав Котал
40
Martin Sustr
ЦФ
25
Lukas Krystufek
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
Остались в запасе
40
Франтишек Котек
ВР
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
Остались в запасе
40
Martin Sustr
ЦФ
25
Lukas Krystufek
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Спарта - Зброевка
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
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