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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Славия - Спарта
Славия - Спарта: обзор матча 11 апреля 2021
Славия
11.04.2021, воскресенье, 19:30
Чехия. Синот Лига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Спарта
45'
Т. Голеш
81'
С. Тецл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия - Спарта
90'
+3
Желтая карточка
Л. Крейчи
Желтая карточка
И. Траоре
90'
+2
Замена
Я. Громада
️️️️
О. Дорли
89'
Замена
И. Траоре
️️️️
Л. Провод
88'
82'
Замена
М. Минчев
️️️️
Б. Докал
ГОЛ! 2:0!
С. Тецл
81'
Замена
А. Бах
️️️️
Я. Кухта
68'
Замена
С. Тецл
️️️️
О. Лингр
68'
66'
Желтая карточка
М. Витик
64'
Замена
Л. Крейчи
️️️️
С. Плавсич
Желтая карточка
Т. Голеш
60'
Замена
П. Шевчик
️️️️
Н. Станчу
55'
54'
Замена
Д. Моберг-Карлссон
️️️️
Т. Виснер
Желтая карточка
Я. Кухта
47'
ГОЛ! 1:0!
Т. Голеш
Пас отдал
Н. Станчу
45'
43'
Желтая карточка
Б. Докал
Желтая карточка
Н. Станчу
40'
21'
Желтая карточка
Л. Крейчи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
17
Лукаш Провод
ЛВ
10
Николае Станчу
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
28
Томаш Виснер
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
18
Александер Бах
ПЗ
14
Якуб Громада
ОП
23
Петр Шевчик
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
4-4-1-1
1
Колар
26
Боржил
4
Зима
33
Качараба
3
Голеш
19
Дорли
10
Станчу
32
Лингр
8
Масопуст
17
Провод
7
Кухта
3-2-4-1
1
Ницэ
3
Витик
33
Челустка
17
Ганцко
61
Сачек
28
Виснер
95
Плавсич
9
Докал
8
Павелка
7
Крейчи
10
Гложек
7
Кухта
18
Бах
18
Бах
7
Кухта
19
Дорли
14
Громада
14
Громада
19
Дорли
10
Станчу
23
Шевчик
23
Шевчик
10
Станчу
17
Провод
12
Траоре
12
Траоре
17
Провод
32
Лингр
11
Тецл
11
Тецл
32
Лингр
9
Докал
17
Минчев
17
Минчев
9
Докал
28
Виснер
10
Моберг-Карлссон
10
Моберг-Карлссон
28
Виснер
Остались в запасе
Славия
Спарта
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
31
Пржемисл Коварж
ВР
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
29
Милан Хеча
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
10
Филип Соучек
ЦП
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
31
Пржемисл Коварж
ВР
Остались в запасе
29
Милан Хеча
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
10
Филип Соучек
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Славия - Спарта
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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