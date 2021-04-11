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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Динамо - Зброевка
Динамо - Зброевка: обзор матча 11 апреля 2021
Динамо
11.04.2021, воскресенье, 15:00
Чехия. Синот Лига, 26 тур
0 : 2
Завершен
Зброевка
56'
J. Texl
85'
А. Русек (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Зброевка
87'
Замена
З. Гайич
️️️️
P. Stepanovsky
85'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Русек
Замена
L. Janosik
️️️️
П. Цавош
82'
78'
Замена
J. Sedlak
️️️️
O. Pachlopnik
78'
Замена
J. Prichystal
️️️️
Я. Гладик
Желтая карточка
Б. Чолич
73'
Замена
J. Vais
️️️️
Д. Диоп
69'
69'
Замена
А. Русек
️️️️
J. Texl
Замена
K. Meszaros
️️️️
M. Alvir
62'
Замена
Л. Гавел
️️️️
М. Таловеров
62'
56'
ГОЛ! 0:1!
J. Texl
Пас отдал
P. Stepanovsky
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
5
P. Novak
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
0
M. Mrsic
ЦП
10
Филип Гавелка
ЦП
8
Патрик Цавош
ЦП
3
Martin Králik
ЦФ
11
Marko Alvir
ЦФ
77
Даме Диоп
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
33
Jaroslav Drobný
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Зброевка
4
Людек Перница
ЦЗ
0
J. Texl
ЦЗ
0
J. Moravec
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
12
Martin Berkovec
ЦФ
30
A. Fousek
ЦФ
0
A. Cermak
ЦФ
0
P. Stepanovsky
ЦФ
0
O. Pachlopnik
ЦФ
27
Damian Bariš
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
Динамо
42
Войтех Ворел
ВР
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
0
J. Kladrubsky
ЦП
9
Матей Валента
АП
8
Lukas Janosik
ЦФ
0
J. Vais
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
Зброевка
5
Зоран Гайич
ЦЗ
59
Jiri Floder
ЦФ
1
Pavel Dreksa
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
44
J. Prichystal
ЦФ
3-3-5
5
40
Таловеров
12
Чолич
0
10
Гавелка
8
Цавош
11
33
11
Бранднер
77
Диоп
3
2-1-1-5
4
Перница
0
0
14
Гладик
0
4
27
0
0
8
Цавош
8
8
8
Цавош
77
Диоп
0
0
77
Диоп
40
Таловеров
5
Гавел
5
Гавел
40
Таловеров
11
0
0
11
0
5
Гайич
5
Гайич
0
0
9
Русек
9
Русек
0
0
16
16
0
14
Гладик
44
44
14
Гладик
Остались в запасе
Динамо
Зброевка
42
Войтех Ворел
ВР
9
Матей Валента
АП
0
J. Kladrubsky
ЦП
Главный тренер
Мартин Возабал
59
Jiri Floder
ЦФ
1
Pavel Dreksa
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
Остались в запасе
42
Войтех Ворел
ВР
9
Матей Валента
АП
0
J. Kladrubsky
ЦП
Остались в запасе
59
Jiri Floder
ЦФ
1
Pavel Dreksa
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Статистика матча Динамо - Зброевка
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Стрелецкий остров
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Динамо
Зброевка
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27 мая
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2
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
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Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
2022.01.07 16:30
1
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с чешским «Динамо»
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