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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Динамо
Виктория - Динамо: обзор матча 04 апреля 2021
Виктория
04.04.2021, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Динамо
29'
Л. Калвах
56'
Š. Falta
45+1'
P. Novak
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Динамо
77'
Желтая карточка
J. Vais
Замена
О. Михалик
️️️️
А. Ба Луа
71'
Замена
З. Ондрашек
️️️️
J. David Beauguel
71'
70'
Замена
J. Vais
️️️️
П. Бранднер
Замена
П. Шулц
️️️️
А. Чермак
64'
62'
Замена
L. Janosik
️️️️
Ф. Гавелка
62'
Замена
K. Meszaros
️️️️
M. Mrsic
ГОЛ! 2:1!
Š. Falta
Пас отдал
А. Ба Луа
56'
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
P. Novak
Пас отдал
Б. Чолич
32'
Желтая карточка
М. Таловеров
ГОЛ! 1:0!
Л. Калвах
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
8
David Limberský
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
20
Павел Буха
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
9
Jean David Beauguel
ЦФ
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Динамо
42
Войтех Ворел
ВР
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
5
P. Novak
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
8
Патрик Цавош
ЦП
10
Филип Гавелка
ЦП
0
P. Javorek
ЦП
0
M. Mrsic
ЦП
77
Даме Диоп
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Виктория
2
Робин Гранац
ЦЗ
11
Матей Хибс
ЦЗ
66
Мирослав Кацер
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
Динамо
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
0
J. Kladrubsky
ЦП
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
0
J. Vais
ЦФ
8
Lukas Janosik
ЦФ
33
Jaroslav Drobný
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
3-2-3-2
36
Станек
14
Брабец
24
Гавел
20
8
25
Каша
20
Буха
47
Чермак
23
Калвах
50
Ба Луа
9
3-4-3
42
Ворел
12
Чолич
5
40
Таловеров
10
Гавелка
0
0
8
Цавош
11
Бранднер
3
77
Диоп
47
Чермак
10
Шулц
10
Шулц
47
Чермак
50
Ба Луа
17
Михалик
17
Михалик
50
Ба Луа
9
13
Ондрашек
13
Ондрашек
9
11
Бранднер
0
0
11
Бранднер
10
Гавелка
8
8
10
Гавелка
0
0
0
0
Остались в запасе
Виктория
Динамо
2
Робин Гранац
ЦЗ
66
Мирослав Кацер
ЦП
11
Матей Хибс
ЦЗ
16
Aleš Hruška
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
0
J. Kladrubsky
ЦП
33
Jaroslav Drobný
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Остались в запасе
2
Робин Гранац
ЦЗ
66
Мирослав Кацер
ЦП
11
Матей Хибс
ЦЗ
16
Aleš Hruška
ЦФ
Остались в запасе
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
0
J. Kladrubsky
ЦП
33
Jaroslav Drobný
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Главный тренер
Мартин Возабал
Статистика матча Виктория - Динамо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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