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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Виктория
Спарта - Виктория: обзор матча 12 мая 2021
Спарта
12.05.2021, среда, 19:00
Чехия. Синот Лига, 23 тур
3 : 1
Завершен
Виктория
61'
А. Гложек
86'
Д. Ганцко (П)
90+3'
А. Карабец
11'
Я. Брабец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Виктория
ГОЛ! 3:1!
А. Карабец
Пас отдал
Т. Виснер
90'
+3
Замена
М. Минчев
️️️️
Л. Юлиш
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Ганцко
86'
84'
Замена
Ж. Каямба
️️️️
О. Михалик
Замена
Ф. Соучек
️️️️
М. Ганоушек
76'
72'
Замена
П. Шулц
️️️️
А. Чермак
71'
Замена
T. Horava
️️️️
М. Кацер
67'
Желтая карточка
М. Кацер
ГОЛ! 1:1!
А. Гложек
Пас отдал
Т. Виснер
61'
Замена
А. Карабец
️️️️
Д. Моберг-Карлссон
60'
44'
Желтая карточка
Я. Брабец
26'
Желтая карточка
О. Михалик
11'
ГОЛ! 0:1!
Я. Брабец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
28
Томаш Виснер
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
9
Борек Докал
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
66
Мирослав Кацер
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
17
Ондржей Михалик
ЦФ
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
42
Ondřej Novotný
ЦФ
Виктория
11
Матей Хибс
ЦЗ
0
T. Horava
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
18
Kozeluh Josef
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
11
Жоэль Каямба
ЦФ
3-2-2-3
1
Ницэ
33
Челустка
17
Ганцко
23
Ганоушек
28
Виснер
61
Сачек
9
Докал
8
Павелка
10
Гложек
39
Юлиш
10
Моберг-Карлссон
3-2-3-2
36
Станек
24
Гавел
20
14
Брабец
25
Каша
2
Гейда
66
Кацер
47
Чермак
23
Калвах
13
Ондрашек
17
Михалик
39
Юлиш
17
Минчев
17
Минчев
39
Юлиш
10
Моберг-Карлссон
9
Карабец
9
Карабец
10
Моберг-Карлссон
23
Ганоушек
10
Соучек
10
Соучек
23
Ганоушек
66
Кацер
0
0
66
Кацер
47
Чермак
10
Шулц
10
Шулц
47
Чермак
17
Михалик
11
Каямба
11
Каямба
17
Михалик
Остались в запасе
Спарта
Виктория
3
Мартин Витик
ЦЗ
42
Ondřej Novotný
ЦФ
29
Милан Хеча
ВР
10
Михал Травник
ЦП
Главный тренер
Вацлав Котал
18
Kozeluh Josef
ЦФ
11
Матей Хибс
ЦЗ
16
Aleš Hruška
ЦФ
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Остались в запасе
3
Мартин Витик
ЦЗ
42
Ondřej Novotný
ЦФ
29
Милан Хеча
ВР
10
Михал Травник
ЦП
Остались в запасе
18
Kozeluh Josef
ЦФ
11
Матей Хибс
ЦЗ
16
Aleš Hruška
ЦФ
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Радослав Ковач
Статистика матча Спарта - Виктория
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
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