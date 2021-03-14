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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс 1905 - Карвина
Богемианс 1905 - Карвина: обзор матча 14 марта 2021
Богемианс 1905
14.03.2021, воскресенье, 16:00
Чехия. Синот Лига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Карвина
3'
Т. Шумахер
88'
D. Bartek
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Богемианс 1905 - Карвина
Замена
J. Jindrisek
️️️️
Р. Квет
89'
ГОЛ! 2:0!
D. Bartek
Пас отдал
П. Хронек
88'
Замена
А. Ваничек
️️️️
T. Necid
83'
Замена
I. Keita
️️️️
Т. Шумахер
83'
Замена
D. Bartek
️️️️
Д. Пушкач
68'
60'
Замена
В. Синявский
️️️️
J.
60'
Замена
Л. Чмелик
️️️️
Р. Мазань
53'
Желтая карточка
К. Херц
34'
Желтая карточка
Э. Сантос
Желтая карточка
Р. Квет
32'
32'
Желтая карточка
R. Tavares
ГОЛ! 1:0!
Т. Шумахер
Пас отдал
M. Dostal
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс 1905
18
Jiří Bederka
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
33
Тилль Шумахер
ЦЗ
16
Роман Квет
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
30
Давид Пушкач
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
22
Jan Vondra
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Карвина
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
27
Роберт Мазань
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
0
M. Sindelar
ЦЗ
21
Jean
ЦП
8
Tomáš Jursa
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
27
Michal Papadopulos
ЦФ
33
Rafael Tavares
ЦФ
26
Petr Bolek
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Богемианс 1905
4
J. Jindrisek
ЦЗ
0
D. Krch
ЦЗ
0
D. Bartek
ЦП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
16
D. Kosek
ЦФ
18
Ibrahim Keita
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
Карвина
0
M. Janecka
ЦЗ
99
Власий Синявский
ЦП
9
Лукаш Чмелик
ПВ
32
Jiri Ciupa
ЦФ
38
Stelios Kokovas
ЦФ
10
R. Mikus
ЦФ
9
Roman Haša
ЦФ
3-5-3
18
16
33
Шумахер
88
Левин
30
Пушкач
16
15
Хронек
16
Квет
89
37
22
4-4-3
27
Мазань
3
Сантос
0
31
8
24
Херц
42
Смрз
21
26
33
27
16
Квет
4
4
16
Квет
30
Пушкач
0
0
30
Пушкач
33
Шумахер
18
18
33
Шумахер
37
10
Ваничек
10
Ваничек
37
27
Мазань
9
Чмелик
9
Чмелик
27
Мазань
21
99
Синявский
99
Синявский
21
Остались в запасе
Богемианс 1905
Карвина
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
16
D. Kosek
ЦФ
0
D. Krch
ЦЗ
Главный тренер
Мирослав Кубик
32
Jiri Ciupa
ЦФ
38
Stelios Kokovas
ЦФ
10
R. Mikus
ЦФ
9
Roman Haša
ЦФ
0
M. Janecka
ЦЗ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Остались в запасе
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
16
D. Kosek
ЦФ
0
D. Krch
ЦЗ
Остались в запасе
32
Jiri Ciupa
ЦФ
38
Stelios Kokovas
ЦФ
10
R. Mikus
ЦФ
9
Roman Haša
ЦФ
0
M. Janecka
ЦЗ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Томас Гейдушек
Статистика матча Богемианс 1905 - Карвина
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
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Богемианс 1905
Карвина
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