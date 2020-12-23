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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Славия
Виктория - Славия: обзор матча 23 декабря 2020
Виктория
23.12.2020, среда, 19:00
Чехия. Синот Лига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Славия
26'
Н. Станчу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Славия
90'
+6
Замена
Т. Малински
️️️️
Л. Провод
Желтая карточка
Л. Гейда
90'
+4
Замена
Ф. Каша
️️️️
А. Чермак
90'
+2
Замена
Я. Коваржик
️️️️
D. Limberský
90'
+2
90'
+2
Замена
О. Карафиат
️️️️
О. Дорли
Желтая карточка
D. Limberský
87'
Желтая карточка
M. Alvir
86'
Замена
М. Кацер
️️️️
А. Ба Луа
85'
Замена
M. Alvir
️️️️
Л. Перница
85'
84'
Желтая карточка
Л. Масопуст
Замена
J. David Beauguel
️️️️
З. Ондрашек
74'
72'
Замена
И. Траоре
️️️️
О. Лингр
72'
Замена
С. Тецл
️️️️
Я. Кухта
55'
Желтая карточка
Л. Провод
51'
Желтая карточка
Я. Боржил
Желтая карточка
Л. Калвах
39'
26'
ГОЛ! 0:1!
Н. Станчу
Пас отдал
Я. Кухта
Желтая карточка
П. Буха
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
8
David Limberský
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
23
Лукаш Калвах
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
17
Ондржей Михалик
ЦФ
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
17
Лукаш Провод
ЛВ
10
Николае Станчу
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
19
Абдалла Сима
ПВ
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Виктория
24
Dominik Sváček
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
66
Мирослав Кацер
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
0
T. Horava
ЦП
11
Marko Alvir
ЦФ
9
Jean David Beauguel
ЦФ
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
12
Ибрахим Траоре
ЦП
31
Матей Юрасек
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
4-3-3
36
Станек
4
Перница
2
Гейда
14
Брабец
8
23
Калвах
47
Чермак
20
Буха
50
Ба Луа
13
Ондрашек
17
Михалик
3-4-2-1
1
Колар
15
Кудела
4
Зима
26
Боржил
8
Масопуст
10
Станчу
32
Лингр
19
Дорли
19
Сима
17
Провод
7
Кухта
50
Ба Луа
66
Кацер
66
Кацер
50
Ба Луа
4
Перница
11
11
4
Перница
47
Чермак
25
Каша
25
Каша
47
Чермак
8
19
Коваржик
19
Коваржик
8
13
Ондрашек
9
9
13
Ондрашек
19
Дорли
44
Карафиат
44
Карафиат
19
Дорли
32
Лингр
12
Траоре
12
Траоре
32
Лингр
17
Провод
26
Малински
26
Малински
17
Провод
7
Кухта
11
Тецл
11
Тецл
7
Кухта
Остались в запасе
Виктория
Славия
24
Dominik Sváček
ВР
0
T. Horava
ЦП
Главный тренер
Радослав Ковач
31
Матей Юрасек
ЦФ
31
Пржемисл Коварж
ВР
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
24
Dominik Sváček
ВР
0
T. Horava
ЦП
Остались в запасе
31
Матей Юрасек
ЦФ
31
Пржемисл Коварж
ВР
Главный тренер
Радослав Ковач
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Виктория - Славия
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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