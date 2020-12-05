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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс 1905 - Пардубице
Богемианс 1905 - Пардубице: обзор матча 05 декабря 2020
Богемианс 1905
05.12.2020, суббота, 16:00
Чехия. Синот Лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Пардубице
7'
T. Necid
63'
D. Huf
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Богемианс 1905 - Пардубице
90'
+1
Замена
Каду
️️️️
Т. Солил
Замена
I. Keita
️️️️
П. Хронек
82'
Замена
F. Hasek
️️️️
Т. Шумахер
82'
Желтая карточка
П. Хронек
74'
Желтая карточка
T. Necid
70'
Замена
J. Jindrisek
️️️️
Р. Квет
68'
63'
ГОЛ! 1:1!
D. Huf
Пас отдал
М. Хлаваты
Желтая карточка
D. Kostl
58'
Замена
J. Necas
️️️️
V. Novak
57'
Замена
А. Ваничек
️️️️
М. Пулькраб
57'
46'
Замена
Эвертон
️️️️
L. Pfeifer
33'
Замена
D. Huf
️️️️
P. Cerny
ГОЛ! 1:0!
T. Necid
Пас отдал
М. Пулькраб
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс 1905
33
Тилль Шумахер
ЦЗ
0
D. Krch
ЦЗ
29
L. Hulka
ЦЗ
15
Петр Хронек
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
22
Jan Vondra
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
26
Marek Kouba
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Пардубице
23
Михал Сурзин
ПЗ
19
Михал Хлаваты
ЦП
24
Томаш Солил
ЦП
31
Marek Bohac
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
0
L. Pfeifer
ЦФ
2
Jan Prosek
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Богемианс 1905
4
J. Jindrisek
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
0
F. Hasek
ЦФ
18
Ibrahim Keita
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
Пардубице
1
Иржи Летачек
ВР
37
Томас Челюстка
ЛЗ
5
Филип Чихак
ЦЗ
32
Эвертон
ЛВ
20
Каду
ПВ
0
M. Petran
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
3-3-5
33
Шумахер
0
29
15
Хронек
16
16
Квет
11
37
10
Пулькраб
26
22
1-2-5
23
Сурзин
19
Хлаваты
24
Солил
0
13
25
14
2
33
Шумахер
0
0
33
Шумахер
16
Квет
4
4
16
Квет
15
Хронек
18
18
15
Хронек
11
0
0
11
10
Пулькраб
10
Ваничек
10
Ваничек
10
Пулькраб
24
Солил
20
Каду
20
Каду
24
Солил
9
9
9
9
0
32
Эвертон
32
Эвертон
0
Остались в запасе
Богемианс 1905
Пардубице
88
Владислав Левин
ЦП
Главный тренер
Мирослав Кубик
1
Иржи Летачек
ВР
37
Томас Челюстка
ЛЗ
5
Филип Чихак
ЦЗ
0
M. Petran
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Остались в запасе
88
Владислав Левин
ЦП
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
37
Томас Челюстка
ЛЗ
5
Филип Чихак
ЦЗ
0
M. Petran
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Иржи Крейчи
Статистика матча Богемианс 1905 - Пардубице
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
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Богемианс 1905
Пардубице
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
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5
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2022.01.22 17:13
1
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1
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2020.06.10 21:35
1
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2020.06.06 22:59
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
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