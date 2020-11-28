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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Динамо - Виктория
Динамо - Виктория: обзор матча 28 ноября 2020
Динамо
28.11.2020, суббота, 20:30
Чехия. Синот Лига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Виктория
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Виктория
90'
Желтая карточка
Я. Брабец
Замена
Л. Гавел
️️️️
Ф. Гавелка
89'
Замена
L. Janosik
️️️️
М. ван Бурен
85'
79'
Замена
J. David Beauguel
️️️️
З. Ондрашек
Замена
M. Mrsic
️️️️
K. Meszaros
78'
73'
Замена
M. Alvir
️️️️
А. Ба Луа
73'
Замена
М. Кацер
️️️️
П. Буха
Желтая карточка
P. Novak
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
42
Войтех Ворел
ВР
5
P. Novak
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
8
Патрик Цавош
ЦП
10
Филип Гавелка
ЦП
0
P. Javorek
ЦП
3
Martin Králik
ЦФ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
10
Мик ван Бурен
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Виктория
14
Радим Ржезник
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
8
David Limberský
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
20
Павел Буха
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Динамо
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
0
M. Mrsic
ЦП
9
Матей Валента
АП
8
Lukas Janosik
ЦФ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
33
Jaroslav Drobný
ЦФ
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
66
Мирослав Кацер
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
11
Marko Alvir
ЦФ
9
Jean David Beauguel
ЦФ
11
Жоэль Каямба
ЦФ
2-3-5
42
Ворел
5
40
Таловеров
8
Цавош
10
Гавелка
0
25
0
10
ван Бурен
11
Бранднер
3
4-3-3
2
Гейда
8
14
Брабец
14
Ржезник
20
Буха
47
Чермак
10
Копиц
13
Ондрашек
16
50
Ба Луа
10
ван Бурен
8
8
10
ван Бурен
10
Гавелка
5
Гавел
5
Гавел
10
Гавелка
0
0
0
0
50
Ба Луа
11
11
50
Ба Луа
20
Буха
66
Кацер
66
Кацер
20
Буха
13
Ондрашек
9
9
13
Ондрашек
Остались в запасе
Динамо
Виктория
9
Матей Валента
АП
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
33
Jaroslav Drobný
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
36
Индржих Станек
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
19
Ян Коваржик
ЦП
11
Жоэль Каямба
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Остались в запасе
9
Матей Валента
АП
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
33
Jaroslav Drobný
ЦФ
Остались в запасе
36
Индржих Станек
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
19
Ян Коваржик
ЦП
11
Жоэль Каямба
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Главный тренер
Радослав Ковач
Статистика матча Динамо - Виктория
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
Стадион:
Стрелецкий остров
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