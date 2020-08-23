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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Динамо - Славия
Динамо - Славия: обзор матча 23 августа 2020
Динамо
23.08.2020, воскресенье, 17:30
Чехия. Синот Лига, 1 тур
0 : 6
Завершен
Славия
1'
С. Тецл
5'
Я. Боржил
26'
С. Тецл
59'
Л. Масопуст
64'
С. Тецл
86'
Т. Голеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Славия
86'
ГОЛ! 0:6!
Т. Голеш
82'
Замена
О. Лингр
️️️️
П. Шевчик
76'
Замена
П. Муса
️️️️
Л. Провод
76'
Замена
П. Олаинка
️️️️
Л. Масопуст
76'
Замена
Т. Голеш
️️️️
Н. Станчу
76'
Замена
О. Кудела
️️️️
Д. Зима
Замена
️️️️
П. Цавош
70'
66'
Желтая карточка
Л. Масопуст
64'
ГОЛ! 0:5!
С. Тецл
Пас отдал
П. Шевчик
59'
ГОЛ! 0:4!
Л. Масопуст
Желтая карточка
П. Шулц
50'
Замена
K. Meszaros
️️️️
M. Mrsic
46'
Замена
П. Бранднер
️️️️
L. Janosik
46'
36'
Желтая карточка
С. Тецл
Замена
J. Kladrubsky
️️️️
L. Skovajsa
30'
26'
ГОЛ! 0:3!
С. Тецл
Пас отдал
Н. Станчу
5'
ГОЛ! 0:2!
Я. Боржил
Пас отдал
Л. Провод
1'
ГОЛ! 0:1!
С. Тецл
Пас отдал
П. Шевчик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
10
Павел Шулц
ЦП
0
M. Mrsic
ЦП
0
P. Javorek
ЦП
8
Патрик Цавош
ЦП
8
Lukas Janosik
ЦФ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
33
Jaroslav Drobný
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
2
Давид Говорка
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
23
Петр Шевчик
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Динамо
42
Войтех Ворел
ВР
5
P. Novak
ЦЗ
0
J. Kladrubsky
ЦП
11
Патрик Бранднер
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
22
Лацо Такакш
ЦЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
32
Ондржей Лингр
ЦП
9
Петар Муса
ЦФ
2-4-4
5
Гавел
12
Чолич
10
Шулц
0
8
Цавош
0
8
33
3
25
4-4-1-1
1
Колар
34
Цоуфал
2
Говорка
4
Зима
26
Боржил
8
Масопуст
12
Траоре
10
Станчу
23
Шевчик
17
Провод
11
Тецл
25
0
0
25
8
11
Бранднер
11
Бранднер
8
0
0
0
0
10
Станчу
3
Голеш
3
Голеш
10
Станчу
8
Масопуст
99
Олаинка
99
Олаинка
8
Масопуст
4
Зима
15
Кудела
15
Кудела
4
Зима
23
Шевчик
32
Лингр
32
Лингр
23
Шевчик
17
Провод
9
Муса
9
Муса
17
Провод
Остались в запасе
Динамо
Славия
42
Войтех Ворел
ВР
5
P. Novak
ЦЗ
Главный тренер
Мартин Возабал
31
Пржемисл Коварж
ВР
22
Лацо Такакш
ЦЗ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
42
Войтех Ворел
ВР
5
P. Novak
ЦЗ
Остались в запасе
31
Пржемисл Коварж
ВР
22
Лацо Такакш
ЦЗ
Главный тренер
Мартин Возабал
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Динамо - Славия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Стрелецкий остров
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