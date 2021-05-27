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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Туапсе - Анжи
Туапсе - Анжи: обзор матча 27 мая 2021
Туапсе
27.05.2021, четверг, 17:00
Россия. ПФЛ. Группа 1, 31 тур
2 : 6
Завершен
Анжи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Туапсе - Анжи
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Туапсе
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Чайка
5 : 0
05.06.2022
Туапсе
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Туапсе
0 : 4
30.05.2022
Спартак-Нальчик
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Машук-КМВ
1 : 3
22.05.2022
Туапсе
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Туапсе
0 : 5
16.05.2022
Легион
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 30 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 0
12.05.2022
Туапсе
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Стадион:
МБУ школы № 6
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