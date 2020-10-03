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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Биолог-Новокубанск - Динамо Мх
Биолог-Новокубанск - Динамо Мх: обзор матча 03 октября 2020
Биолог-Новокубанск
03.10.2020, суббота, 14:00
Россия. ПФЛ. Группа 1, 9 тур
1 : 2
Завершен
Динамо Мх
Матч
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Статистика матча Биолог-Новокубанск - Динамо Мх
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Матчи команд
Биолог-Новокубанск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 34 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 4
16.11.2024
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 17 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 1
09.11.2024
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 32 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 2
02.11.2024
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 31 тур
Ростов-2
2 : 1
26.10.2024
Биолог-Новокубанск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Биолог-Новокубанск
3 : 1
19.10.2024
Динамо-2 Мх
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Стадион:
Биолог
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Биолог-Новокубанск
Динамо Мх
Ловчев прокомментировал упущенную победу «Спартака» над «Динамо Мх»
Вчера, 22:46
1
Тихонов прокомментировал упущенную победу «Спартака» над «Динамо Мх»
Вчера, 19:35
1
Клуб РПЛ начал переговоры с Шапи
Вчера, 17:51
Названы сроки рассмотрения вопроса о расширении РПЛ
Вчера, 17:40
1
Генич определил виновных в упущенной победе «Спартака» над «Динамо Мх»
Вчера, 15:59
9
Защитник из Второй лиги спас ворота рукой в стиле Суареса
2024.10.12 18:40
1
«Алания-2» – «Биолог-Новокубанск»: прогноз на матч 26-го тура Второй лиги Б – 21 сентября
2024.09.20 16:02
«Ангушт» – «Биолог-Новокубанск»: прогноз на матч 25-го тура Второй лиги Б – 14 сентября
2024.09.13 14:57
Крымские клубы провели первые матчи во Второй лиге
2023.07.17 07:38
3
Кубок России. «Челябинск», «Волгарь» и «Спартак-Нальчик» вышли в 1/16 финала турнира
2016.08.24 18:37
2
Ловчев прокомментировал упущенную победу «Спартака» над «Динамо Мх»
Вчера, 22:46
1
Тихонов прокомментировал упущенную победу «Спартака» над «Динамо Мх»
Вчера, 19:35
1
Клуб РПЛ начал переговоры с Шапи
Вчера, 17:51
Названы сроки рассмотрения вопроса о расширении РПЛ
Вчера, 17:40
1
Генич определил виновных в упущенной победе «Спартака» над «Динамо Мх»
Вчера, 15:59
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