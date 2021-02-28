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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Ольборг
Нордшелланд - Ольборг: обзор матча 28 февраля 2021
Нордшелланд
28.02.2021, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 18 тур
2 : 2
Завершен
Ольборг
5'
Т. Чуквуани
67'
M. Woledzi
22'
Т. Прица
76'
И. Фоссум (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нордшелланд - Ольборг
Замена
О. Антман
️️️️
А. Шельдеруп
82'
76'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
И. Фоссум
75'
Замена
️️️️
Я. Нильсен
75'
Замена
Т. ван Верт
️️️️
Т. Прица
Желтая карточка
M. Woledzi
68'
ГОЛ! 2:1!
M. Woledzi
Пас отдал
Я. Кристенсен
67'
Замена
Д. Свенссон
️️️️
О. Вилладсен
66'
Замена
И. Садик
️️️️
Т. Чуквуани
65'
64'
Замена
К. Куск
️️️️
М. Хойхольт
60'
Желтая карточка
М. Хойхольт
55'
Желтая карточка
Я. Нильсен
32'
Желтая карточка
Я. Ринне
22'
ГОЛ! 1:1!
Т. Прица
Пас отдал
И. Фоссум
ГОЛ! 1:0!
Т. Чуквуани
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
1
Петер Виндаль
ВР
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
55
Виктор Йенсен
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
3
Maxwell Woledzi
ЦП
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Ольборг
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
6
Педру Феррейра
ОП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ЦП
10
Rufo
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
35
Якоб Ринне
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Нордшелланд
72
Martin Vantruba
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
11
Оливер Антман
ЦП
70
Emeka Nnamani
ЦФ
11
Ибрахим Садик
ЦФ
29
Joachim Juhl Rothmann
ЦФ
Ольборг
2
Матиас Росс
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
26
Магнус Кристенсен
ЦП
23
Robert Kakeeto
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
3-5-2
1
Виндаль
5
17
Тюхосен
2
Вилладсен
33
Кристенсен
42
Чуквуани
8
Андерсен
3
55
Йенсен
7
Сулемана
21
Шельдеруп
3-1-3-4
4
Гранли
5
Теланнер
3
Нильсен
6
Феррейра
6
Хойхольт
8
Фоссум
10
Берстинг
35
Ринне
35
22
Прица
10
2
Вилладсен
24
Свенссон
24
Свенссон
2
Вилладсен
21
Шельдеруп
11
Антман
11
Антман
21
Шельдеруп
42
Чуквуани
11
Садик
11
Садик
42
Чуквуани
22
Прица
9
ван Верт
9
ван Верт
22
Прица
6
Хойхольт
7
Куск
7
Куск
6
Хойхольт
Остались в запасе
Нордшелланд
Ольборг
70
Emeka Nnamani
ЦФ
72
Martin Vantruba
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
29
Joachim Juhl Rothmann
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
2
Матиас Росс
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
26
Магнус Кристенсен
ЦП
23
Robert Kakeeto
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
70
Emeka Nnamani
ЦФ
72
Martin Vantruba
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
29
Joachim Juhl Rothmann
ЦФ
Остались в запасе
2
Матиас Росс
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
26
Магнус Кристенсен
ЦП
23
Robert Kakeeto
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Нордшелланд - Ольборг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Информация о матче
Стадион:
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