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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Сендерийск
Орхус - Сендерийск: обзор матча 21 февраля 2021
Орхус
21.02.2021, воскресенье, 18:00
Дания. Суперлига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Сендерийск
74'
П. Мортенсен (П)
80'
P. Olsen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орхус - Сендерийск
88'
Замена
Э. Фредериксен
️️️️
J. Simonsen
87'
Замена
R. Hassan
️️️️
M. Albaek
87'
Замена
Б. Финне
️️️️
Х. Райт
Замена
A. Gersbach
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
85'
ГОЛ! 2:0!
P. Olsen
Пас отдал
К. Хойер
80'
Замена
М. Евтович
️️️️
Д. Линкс
78'
74'
Вторая желтая
С. Гартенманн
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Мортенсен
74'
65'
Замена
Э. Хольм
️️️️
R. Vinderslev
65'
Замена
Ю. Эскесен
️️️️
А. Якобсен
Замена
А. Гренбек
️️️️
Б. Блуме
61'
47'
Желтая карточка
R. Vinderslev
47'
Желтая карточка
С. Гартенманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
25
Камил Грабара
ВР
25
Бубакар Санне
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
5
Каспер Хойер
ЦЗ
10
Брор Блуме
ЦП
33
Patrick Olsen
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
11
Джифт Линкс
ЦП
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Сендерийск
20
Лоуренс Томас
ВР
27
Pierre Kanstrup
ЦЗ
26
Patrick Banggaard
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
6
R. Vinderslev
ЦП
29
Victor Ekani
ЦП
17
Mads Albaek
ЦП
21
Jeppe Simonsen
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
18
Андерс Якобсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Орхус
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
22
B. Hvidt
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
3
Alex Gersbach
ЦФ
26
Милан Евтович
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
1
William Eskelinen
ЦФ
Сендерийск
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
34
Юлиус Эскесен
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
11
Бор Финне
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
4-4-2
25
Грабара
25
Санне
20
Хауснер
5
Хойер
4
Дикс
10
Блуме
6
Поульсен
11
Линкс
33
9
Мортенсен
23
Торстейнссон
4-3-3
20
Томас
26
5
3
Гартенманн
27
6
29
17
18
Якобсен
11
Райт
21
23
Торстейнссон
3
3
23
Торстейнссон
11
Линкс
26
Евтович
26
Евтович
11
Линкс
10
Блуме
11
Гренбек
11
Гренбек
10
Блуме
6
3
Хольм
3
Хольм
6
17
77
77
17
18
Якобсен
34
Эскесен
34
Эскесен
18
Якобсен
21
22
Фредериксен
22
Фредериксен
21
11
Райт
11
Финне
11
Финне
11
Райт
Остались в запасе
Орхус
Сендерийск
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
22
B. Hvidt
ЦП
1
William Eskelinen
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
1
Nikolai Flø
ЦФ
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Остались в запасе
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
22
B. Hvidt
ЦП
1
William Eskelinen
ЦФ
Остались в запасе
1
Nikolai Flø
ЦФ
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Статистика матча Орхус - Сендерийск
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
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