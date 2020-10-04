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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Нордшелланд
Копенгаген - Нордшелланд: обзор матча 04 октября 2020
Копенгаген
04.10.2020, воскресенье, 21:00
Дания. Суперлига, 4 тур
3 : 2
Завершен
Нордшелланд
6'
Н. Бойлесен
30'
Й. Винд
59'
Й. Винд (П)
17'
М. Диоманде
48'
М. Фрезе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Нордшелланд
Желтая карточка
Б. Овьедо
90'
+6
90'
Замена
Т. Чуквуани
️️️️
М. Диоманде
Замена
П. Бенгтссон
️️️️
В. Фишер
88'
Замена
Б. Овьедо
️️️️
Н. Бойлесен
87'
Замена
К. Бартолец
️️️️
М. Дарами
87'
Желтая карточка
Зека
78'
76'
Желтая карточка
М. Ригор
76'
Замена
А. Франсис
️️️️
М. Ригор
69'
Замена
J. Juhl Rothmann
️️️️
Я. Кристенсен
Замена
М. Оиконому
️️️️
А. Бьелланд
63'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Й. Винд
59'
Замена
М. Кауфманн
️️️️
К. Вильчек
51'
48'
ГОЛ! 2:2!
М. Фрезе
Пас отдал
М. Тюхосен
46'
Замена
И. Месик
️️️️
И. Атанга
ГОЛ! 2:1!
Й. Винд
Пас отдал
М. Дарами
30'
17'
ГОЛ! 1:1!
М. Диоманде
Пас отдал
М. Андерсен
ГОЛ! 1:0!
Н. Бойлесен
Пас отдал
В. Фишер
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
6
Зека
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
19
Йонас Винд
ЦФ
10
Камиль Вильчек
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Нордшелланд
1
Петер Виндаль
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
10
Мохамед Диоманде
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
10
Миккель Ригор
ЦП
20
Исаак Атанга
ЦФ
7
Камалдин Сулемана
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Копенгаген
1
Стен Грютебуст
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
20
Роберт Мудражия
ЦП
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Нордшелланд
72
Martin Vantruba
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
42
Точи Чуквуани
ЦП
17
Абу Франсис
ЦП
23
Oliver Marc Rose-Villadsen
ЦП
52
Andreas Bredahl Pedersen
ЦФ
29
Joachim Juhl Rothmann
ЦФ
4-1-2-3
1
Юнссон
2
Анкерсен
6
Бьелланд
20
Бойлесен
25
Нельссон
6
Зека
9
Дарами
16
Бьель
7
Фишер
10
Вильчек
19
Винд
4-4-2
1
Виндаль
4
Хансен
5
17
Тюхосен
3
Фрезе
33
Кристенсен
8
Андерсен
10
Ригор
10
Диоманде
7
Сулемана
20
Атанга
7
Фишер
19
Бенгтссон
19
Бенгтссон
7
Фишер
20
Бойлесен
16
Овьедо
16
Овьедо
20
Бойлесен
9
Дарами
2
Бартолец
2
Бартолец
9
Дарами
6
Бьелланд
6
Оиконому
6
Оиконому
6
Бьелланд
10
Вильчек
29
Кауфманн
29
Кауфманн
10
Вильчек
20
Атанга
18
Месик
18
Месик
20
Атанга
10
Диоманде
42
Чуквуани
42
Чуквуани
10
Диоманде
10
Ригор
17
Франсис
17
Франсис
10
Ригор
33
Кристенсен
29
29
33
Кристенсен
Остались в запасе
Копенгаген
Нордшелланд
1
Стен Грютебуст
ВР
20
Роберт Мудражия
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
52
Andreas Bredahl Pedersen
ЦФ
72
Martin Vantruba
ВР
23
Oliver Marc Rose-Villadsen
ЦП
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
1
Стен Грютебуст
ВР
20
Роберт Мудражия
ЦП
Остались в запасе
52
Andreas Bredahl Pedersen
ЦФ
72
Martin Vantruba
ВР
23
Oliver Marc Rose-Villadsen
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Копенгаген - Нордшелланд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
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