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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Спорт Ресифи
Атлетико Паранаэнсе - Спорт Ресифи: обзор матча 26 февраля 2021
Атлетико Паранаэнсе
26.02.2021, пятница, 03:30
Бразилия. Серия А, 38 тур
2 : 0
Завершен
Спорт Ресифи
7'
Никао
87'
Л. Читтадини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Спорт Ресифи
ГОЛ! 2:0!
Л. Читтадини
Пас отдал
Келлвен
87'
Замена
W.
️️️️
К. Эдуардо
87'
Замена
F. Aguilar
️️️️
Кристиан
77'
Замена
Келлвен
️️️️
J.
77'
76'
Замена
G.
️️️️
M. Silva
76'
Замена
Микаэл
️️️️
D.
Замена
Эрик
️️️️
J.
46'
Замена
Биссоли
️️️️
Р. Кайзер
46'
44'
Замена
Л. Джуба
️️️️
Маркиньос
26'
Желтая карточка
Адриэлсон
20'
Замена
E.
️️️️
R. Thyere
ГОЛ! 1:0!
Никао
Пас отдал
Р. Кайзер
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
ВР
96
Карлос Эдуардо
ВР
16
Абнер
ЛЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
18
Кристиан
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
10
Jadson
ЦП
11
Никао
АП
79
Ренато Кайзер
ЦФ
2
Jonathan
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Спорт Ресифи
27
Луан Полли
ВР
2
Яго Майдана
ЦЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
10
Thiago Neves
ЦП
12
JÃºnior Tavares
ЦП
18
Betinho
ЦФ
0
Dalberto
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
2
Patric
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
13
Жандрей
ВР
30
Луан Патрик
ЦЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
28
Витиньо
ЛВ
14
Эрик
ЦП
7
Рейналдо Саторно
ЛФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
9
Walter
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
21
Felipe Aguilar
ЦФ
Спорт Ресифи
1
Маилсон
ВР
46
Лучано Джуба
ЛАЗ
4
Чико
ЦП
2
Ewerton
ЦФ
23
Raul Prata
ЦФ
8
MÃ¡rcio AraÃºjo
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
9
Hernane
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
39
Gustavo
ЦФ
3-3-1-2
23
Сантос
16
Абнер
5
Энрике
27
Зе Ивалдо
18
Кристиан
18
Читтадини
10
11
Никао
2
79
Кайзер
2-2-1-5
27
Полли
2
Майдана
34
Адриэлсон
10
12
10
Маркиньос
18
2
15
77
0
96
Эдуардо
9
9
96
Эдуардо
79
Кайзер
7
Биссоли
7
Биссоли
79
Кайзер
18
Кристиан
21
21
18
Кристиан
2
12
Келлвен
12
Келлвен
2
10
14
Эрик
14
Эрик
10
15
2
2
15
10
Маркиньос
46
Джуба
46
Джуба
10
Маркиньос
0
87
Микаэл
87
Микаэл
0
77
39
39
77
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Спорт Ресифи
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
28
Витиньо
ЛВ
7
Рейналдо Саторно
ЛФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
13
Жандрей
ВР
Главный тренер
Милтон Мендес
1
Маилсон
ВР
23
Raul Prata
ЦФ
4
Чико
ЦП
8
MÃ¡rcio AraÃºjo
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
9
Hernane
ЦФ
Остались в запасе
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
28
Витиньо
ЛВ
7
Рейналдо Саторно
ЛФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
13
Жандрей
ВР
Остались в запасе
1
Маилсон
ВР
23
Raul Prata
ЦФ
4
Чико
ЦП
8
MÃ¡rcio AraÃºjo
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
9
Hernane
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Спорт Ресифи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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