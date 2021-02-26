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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Сантос
Баия - Сантос: обзор матча 26 февраля 2021
Баия
26.02.2021, пятница, 03:30
Бразилия. Серия А, 38 тур
2 : 0
Завершен
Сантос
15'
Росси
90+1'
Алессон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баия - Сантос
ГОЛ! 2:0!
Алессон
90'
+1
Замена
Т. Андраде
️️️️
Росси
83'
Замена
Алессон
️️️️
Жилберто
82'
79'
Замена
T.
️️️️
Сандри
70'
Замена
️️️️
А. Гомес
70'
Замена
Ивоней
️️️️
Ж. Мота
Замена
R.
️️️️
R.
70'
Замена
Ж. Капишаба
️️️️
M. Bahia
70'
ГОЛ! 1:0!
Росси
Пас отдал
Грегоре
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
1
Дуглас Фридрих
ВР
2
Нино Параиба
ПЗ
40
Грегоре
ОП
31
Росси
ПВ
14
Ernando
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
16
Ronaldo
ЦФ
5
Patrick de Lucca
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
31
Алекс
ЦЗ
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
6
Сандри
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
18
Fernando
ЦФ
9
Бруно Маркес
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Баия
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
11
Тиаго Андраде
ЛВ
77
Алессон
ЛВ
35
Эдсон Фернандо
ОП
94
Даниэл
АП
95
Matheus Teixeira
ЦФ
17
Elton
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
4
Anderson Martins
ЦФ
70
Fessin
ЦФ
29
Ramon
ЦФ
Сантос
12
Джон
ВР
8
Ивоней
ЦП
12
Габриэл Пирани
ЦП
40
Wellington
ЦФ
37
Lucas Lourenço
ЦФ
25
Guilherme
ЦФ
29
Tailson
ЦФ
1-1-1-5
1
Фридрих
2
Параиба
40
Грегоре
31
Росси
16
9
Жилберто
10
5
6
3-1-2-2-2
34
Пауло
15
Фелипе
31
Алекс
3
Леонардо
17
Балиэйро
6
Сандри
10
Мота
20
Габриэль
11
Гомес
9
Маркес
18
16
29
29
16
31
Росси
11
Андраде
11
Андраде
31
Росси
9
Жилберто
77
Алессон
77
Алессон
9
Жилберто
6
29
Капишаба
29
Капишаба
6
10
Мота
8
Ивоней
8
Ивоней
10
Мота
6
Сандри
29
29
6
Сандри
Остались в запасе
Баия
Сантос
95
Matheus Teixeira
ЦФ
17
Elton
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
18
Жуниньо
ЦЗ
4
Anderson Martins
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ОП
70
Fessin
ЦФ
94
Даниэл
АП
Главный тренер
Рожерио Сени
12
Джон
ВР
40
Wellington
ЦФ
37
Lucas Lourenço
ЦФ
25
Guilherme
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦП
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
95
Matheus Teixeira
ЦФ
17
Elton
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
18
Жуниньо
ЦЗ
4
Anderson Martins
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ОП
70
Fessin
ЦФ
94
Даниэл
АП
Остались в запасе
12
Джон
ВР
40
Wellington
ЦФ
37
Lucas Lourenço
ЦФ
25
Guilherme
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Баия - Сантос
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
1 : 2
18.10.2026
Сантос
Информация о матче
Стадион:
Фонте-Нова
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