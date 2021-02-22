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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Атлетико Паранаэнсе
Гремио - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 22 февраля 2021
Гремио
22.02.2021, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 37 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
77'
Тасиано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гремио - Атлетико Паранаэнсе
Замена
Д. Брас
️️️️
Л. Силва
83'
83'
Замена
Биссоли
️️️️
Л. Читтадини
82'
Замена
Келлвен
️️️️
J.
ГОЛ! 1:0!
Тасиано
77'
Желтая карточка
Л. Силва
75'
Замена
Д. Чурин
️️️️
D. Souza
75'
Желтая карточка
Феррейра
72'
70'
Замена
Витиньо
️️️️
К. Эдуардо
70'
Замена
Р. Кайзер
️️️️
J.
61'
Желтая карточка
Никао
Замена
Тасиано
️️️️
Дарлан
46'
Замена
J. Pyerre
️️️️
I.
46'
Замена
Феррейра
️️️️
Ã. Cardoso
46'
Желтая карточка
Дарлан
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
10
Пауло Виктор
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
11
Пепе
ЛВ
37
Дарлан
ОП
16
Лукас Силва
ОП
4
Victor Ferraz
ЦФ
7
Diego Souza
ЦФ
46
Isaque
ЦФ
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
ВР
96
Карлос Эдуардо
ВР
16
Абнер
ЛЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
25
Ричард
ОП
18
Кристиан
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
10
Jadson
ЦП
11
Никао
АП
2
Jonathan
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Гремио
4
Руан
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
11
Феррейра
ЛВ
16
Тасиано
ЦП
1
Vanderlei
ЦФ
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
13
Жандрей
ВР
5
Лукас Халтер
ЦЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
28
Витиньо
ЛВ
7
Рейналдо Саторно
ЛФ
20
Джулимар Оливейра
ЛФ
7
Биссоли
ЦФ
9
Walter
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
21
Felipe Aguilar
ЦФ
3-2-1-4
10
Виктор
16
Барбоза
28
Миранда
4
Каннеман
37
Дарлан
16
Силва
11
Пепе
4
22
46
7
3-1-3-1-1
23
Сантос
44
Хелено
5
Энрике
16
Абнер
25
Ричард
18
Кристиан
18
Читтадини
10
11
Никао
2
7
9
Чурин
9
Чурин
7
22
11
Феррейра
11
Феррейра
22
46
21
21
46
16
Силва
44
Брас
44
Брас
16
Силва
37
Дарлан
16
Тасиано
16
Тасиано
37
Дарлан
18
Читтадини
7
Биссоли
7
Биссоли
18
Читтадини
10
79
Кайзер
79
Кайзер
10
96
Эдуардо
28
Витиньо
28
Витиньо
96
Эдуардо
2
12
Келлвен
12
Келлвен
2
Остались в запасе
Гремио
Атлетико Паранаэнсе
1
Vanderlei
ЦФ
2
Вандерсон
ПЗ
4
Руан
ЦЗ
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
Главный тренер
Ренато Гаушо
7
Рейналдо Саторно
ЛФ
20
Джулимар Оливейра
ЛФ
9
Walter
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
21
Felipe Aguilar
ЦФ
13
Жандрей
ВР
Главный тренер
Милтон Мендес
Остались в запасе
1
Vanderlei
ЦФ
2
Вандерсон
ПЗ
4
Руан
ЦЗ
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
Остались в запасе
7
Рейналдо Саторно
ЛФ
20
Джулимар Оливейра
ЛФ
9
Walter
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
21
Felipe Aguilar
ЦФ
13
Жандрей
ВР
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Милтон Мендес
Статистика матча Гремио - Атлетико Паранаэнсе
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
2 : 4
18.10.2026
Крузейро
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Стадион:
Арена Гремио
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