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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Спорт Ресифи - Атлетико Минейро
Спорт Ресифи - Атлетико Минейро: обзор матча 21 февраля 2021
Спорт Ресифи
21.02.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 37 тур
2 : 3
Завершен
Атлетико Минейро
33'
D.
87'
T. Neves (П)
7'
Жаир
50'
R. Thyere (АГ)
90+8'
Маррони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спорт Ресифи - Атлетико Минейро
90'
+8
ГОЛ! 2:3!
Маррони
90'
+6
Желтая карточка
Х. Алонсо
Замена
P.
️️️️
D.
90'
+3
Желтая карточка
G.
89'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
T. Neves
87'
84'
Желтая карточка
Маррони
81'
Желтая карточка
Г. Арана
79'
Замена
М. Сарачо
️️️️
Жаир
Замена
Л. Джуба
️️️️
M. Silva
78'
Замена
G.
️️️️
Маркиньос
78'
Желтая карточка
D.
76'
70'
Замена
Э. Варгас
️️️️
Э. Саша
Замена
E.
️️️️
Чико
63'
60'
Замена
А. Франко
️️️️
Калебе
60'
Замена
Маррони
️️️️
Кено
50'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
R. Thyere
Замена
M. AraÃºjo
️️️️
R. Henrique
46'
Желтая карточка
M. Silva
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
D.
Пас отдал
J. Tavares
33'
Желтая карточка
R. Henrique
20'
14'
Желтая карточка
Э. Саша
7'
ГОЛ! 0:1!
Жаир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спорт Ресифи
27
Луан Полли
ВР
34
Адриэлсон
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
4
Чико
ЦП
10
Thiago Neves
ЦП
12
JÃºnior Tavares
ЦП
15
Rafael Thyere
ЦФ
2
Patric
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
0
Dalberto
ЦФ
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
4
Ревер
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
30
Калебе
ЦП
8
Жаир
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
29
Аллан
ЦП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
20
Кено
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Спорт Ресифи
1
Маилсон
ВР
6
Сандер
ЛЗ
46
Лучано Джуба
ЛАЗ
9
Hernane
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
23
Raul Prata
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
50
Italo
ЦФ
8
MÃ¡rcio AraÃºjo
ЦФ
31
Pedrão
ЦФ
39
Gustavo
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
30
Габриэль
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
19
Йоран
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
14
Натан
АП
11
Матиас Сарачо
АП
1
Victor
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
9
Diego Tardelli
ЦФ
1-3-1-5
27
Полли
34
Адриэлсон
4
Чико
10
12
10
Маркиньос
2
0
5
77
15
4-4-2
22
Эверсон
23
Гуга
13
Арана
6
Алонсо
4
Ревер
8
Жаир
11
Саварино
29
Аллан
30
Калебе
20
Кено
8
Саша
4
Чико
2
2
4
Чико
77
46
Джуба
46
Джуба
77
5
8
8
5
0
31
31
0
10
Маркиньос
39
39
10
Маркиньос
20
Кено
38
Маррони
38
Маррони
20
Кено
8
Жаир
11
Сарачо
11
Сарачо
8
Жаир
30
Калебе
21
Франко
21
Франко
30
Калебе
8
Саша
11
Варгас
11
Варгас
8
Саша
Остались в запасе
Спорт Ресифи
Атлетико Минейро
1
Маилсон
ВР
9
Hernane
ЦФ
6
Сандер
ЛЗ
23
Raul Prata
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
50
Italo
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
1
Victor
ЦФ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
30
Габриэль
ЦЗ
19
Йоран
ЦП
14
Натан
АП
23
Рафаэл
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
9
Diego Tardelli
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
1
Маилсон
ВР
9
Hernane
ЦФ
6
Сандер
ЛЗ
23
Raul Prata
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
50
Italo
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
Остались в запасе
1
Victor
ЦФ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
30
Габриэль
ЦЗ
19
Йоран
ЦП
14
Натан
АП
23
Рафаэл
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
9
Diego Tardelli
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Спорт Ресифи - Атлетико Минейро
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Адельмар да Коста Карвалью
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